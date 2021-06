Osimo, il sindaco Pugnaloni chiede la pista ciclabile dal Conero a Casenuove

OSIMO – Continua a spingere per la svolta green la città di Osimo. Con una lettera inviata l’altro ieri (10 giugno) alla Regione Marche a firma del sindaco Simone Pugnaloni e dell’assessore all’Ambiente Michela Glorio, il primo cittadino stesso ha chiesto un nuovo finanziamento di 410mila euro per allungare la Ciclovia del Musone fino a Casenuove.

Il progetto della Ciclovia

Il progetto, che vede dal 2016 il Comune di Osimo ente capofila del distretto cicloturistico della Valmusone assieme a Loreto, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova, Porto Recanati, Castelfidardo, Camerano, Numana e Polverigi, aveva ottenuto dalla Regione un finanziamento di 650mila euro a marzo 2020. L’anno scorso è stato sottoscritto l’accordo di partenariato del progetto Ciclovia della Valmusone per il quale il Comune di Osimo ha previsto un proprio contributo aggiuntivo di 40mila euro, per un importo complessivo quindi di 690mila euro, che consentirà di realizzare una ciclabile dal mare, al confine tra Numana e Porto Recanati, fino alla zona di San Domenico a Padiglione. «Con la missiva inviata giovedì 10 ho chiesto però un contributo ulteriore per allungare il tracciato fino a Casenuove, al confine con Santa Maria Nuova, per il quale secondo una stima sommaria dei costi servirebbero 410mila euro – spiega Pugnaloni –, che la Regione potrebbe individuare dall’avanzo amministrativo per le ciclovie che collegheranno l’entroterra marchigiano alla dorsale adriatica percorrendo le zone fluviali come appunto il Musone».

La posizione delle Liste civiche

Monica Bordoni, capogruppo delle Liste civiche, afferma: «Prendiamo atto che il Comune di Osimo sia d’accordo con noi per il proseguimento del tratto della pista ciclabile da Padiglione fino a Santa Maria Nuova. Nella fretta di lanciare la notizia per primi, il Comune di Osimo ha dimenticato qualche centinaio di migliaia di euro per strada, prendendo un progetto di massima per buono. Nello stato dei fatti un nuovo tratto di pista ciclabile è da tempo al vaglio del presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini assieme agli assessori di competenza Latini e Baldelli. Un progetto ambizioso da realizzare a stralci quello di una ciclabile che raggiunga la diga di Cingoli-Padiglione-Casenuove-Santa Maria Nuova, primo tratto finanziato dalla Regione Marche del lungo percorso, per un valore di oltre 800 mila euro, la cui presentazione organizzata da Hub osimano è già calendarizzata l’8 luglio, quando saranno presenti le autorità sopracitate».