Osimo, il sindaco chiude le scuole per il maltempo in arrivo

Come altre città dell'anconetano, anche Osimo ha deciso per la serrata e a comunicarlo è stato il sindaco stesso anche sui social

OSIMO – Anche a Osimo domani, 7 ottobre, le scuole saranno chiuse. E’ stato deciso in via precauzionale per la forte ondata di maltempo che sarebbe in arrivo.

A comunicarlo poco fa (oggi pomeriggio, 6 ottobre), il sindaco Simone Pugnaloni che ha anche scritto un post su Facebook per raggiungere quante più persone possibili: «Di comune accordo con i colleghi sindaci di Ancona, Falconara e Jesi, abbiamo deciso che avute notizie non confortanti sull’allerta meteo di domani, a titolo precauzionale ed a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza dei nostri concittadini, domani chiuderemo le scuole. Ho appena pubblicato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in città e ne fornirò copia ai dirigenti scolastici».

Le intense precipitazioni potrebbero dar luogo al suolo a criticità diffuse sul territorio, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato una allerta arancione per il rischio di frane e smottamenti oltre che per un innalzamento del livello dei corsi di acqua minori nelle aree centrali della regione e dei fiumi principali nelle aree a nord delle Marche.

Alle polemiche di alcuni genitori, il primo cittadino ha replicato: «Capisco i vostri commenti ma seguendo le indicazioni della Regione, ricordando quanto accaduto all’ex sindaco Mangialardi ancora a processo e tenendo molto alla sicurezza dei miei concittadini e consultato il pensiero di altri colleghi sindaci, assieme abbiamo deciso di chiudere in via precauzionale».