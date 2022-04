Osimo, il sindaco chiede il potenziamento del commissariato di Polizia

OSIMO – Ha partecipato oggi, 26 aprile, al congresso provinciale del Siulp, sindacato italiano unitario lavoratori polizia, il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni che è anche intervenuto al dibattito. «La Questura di Ancona va potenziata, non declassata, e con essa le sedi del Commissariato di Osimo, Jesi, Senigallia e Fabriano. La sicurezza è un punto fondamentale del programma di ogni Amministrazione pubblica – ha detto -. I sindaci che conoscono il territorio sanno quanto importante sia la presenza delle forze dell’ordine a presidio delle comunità. Insieme, io per primo, scriverò al Ministero dell’Interno affinché investa sul capoluogo di Regione. Dobbiamo alle nuove generazioni un futuro migliore e sicuro». Anche per questo il primo cittadino chiede un impegno importante ai vertici, per scongiurare la carenza di organico che grava su quasi tutti i Commissariati: «Occorre, per questa ragione, investire su nuove giovani leve che vengano ad incrementare gli organici in essere della Polizia di Stato su Ancona e provincia. Lo Stato non deve azzardare la parola tagli ma deve farsi portavoce di un incremento di spesa per la sicurezza degli italiani. Non possono assolutamente esserci Questure di seria A e B, non possono esserci divisioni politiche quando si parla di politiche sulla sicurezza, anzi, gli italiani devono contare su uniformità dei territori quando c’è da presidiare per mantenerla e vedere il governo investire in nuovi livelli occupazionali, tecnologie, automezzi e sedi adeguate».

La sorveglianza

I Comuni sui propri territori stanno facendo la loro parte investendo in videosorveglianza e collaborazione della Polizia locale sul territorio, proprio come Osimo dove arriveranno altre telecamere entro il 2022. «Un ringraziamento particolare al Siulp provinciale, che ieri ha celebrato il suo congresso, per avermi invitato a portare un contributo al dibattito. Ricordo di cuore, appena eletto per la prima volta, che con i sindacati di Polizia ci siamo recati a Roma per salvare la sede del Commissariato di Osimo, a rischio smantellamento appunto. Con lo stesso spirito sono al loro fianco oggi più di ieri per difendere la Questura di Ancona ed il suo potenziamento, sia come sindaco si Osimo che come componente il direttivo Anci. Buon lavoro anche al segretario provinciale Siulp Alessandro Bufarini».