Osimo, il sindaco apre alla pedonalizzazione di piazza Dante

OSIMO – Pedonalizzare piazza Dante in pieno centro storico a Osimo per l’amministrazione comunale è un obiettivo importante. «Iniziare il dibattito su un percorso che non è immediato è fondamentale – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Per tale ragione convocherò tutti i capigruppo delle forze politiche che siedono in Consiglio comunale per iniziare un dibattito costruttivo di idee che debbano donare slancio a questo progetto».

La proposta iniziale

Il centro cittadino di Osimo deve rifarsi il look, almeno è quanto hanno chiesto dal gruppo di opposizione delle Liste civiche con un ordine del giorno che riguarda piazza Dante e la richiesta di realizzazione di un parcheggio pubblico coperto a servizio del centro storico presso i locali Fattorini tra corso Mazzini e piazza Dante stessa, che l’amministrazione comunale vuole acquistare per adibirli a biblioteca civica. In questo modo si eliminerebbero i posti auto in piazza Dante che verrebbe ristrutturata a giardino pubblico come si vede ancora nelle foto d’epoca. «Lo chiediamo considerato che sempre più spesso l’amministrazione comunale utilizza piazza Dante a scopo di arena per serate culturali e spettacoli liberandola dai posteggi presenti – aveva detto l’ex sindaco e consigliere delle Civiche Stefano Simoncini – e in considerazione che la definitiva liberazione della piazza dagli stalli potrebbe ridonare alla città uno spazio di grandissima suggestione nonché di aggregazione da riadattare con giardino e sedute, arricchito da essenze floreali ed arbustive».

L’ordine del giorno

L’ordine del giorno in programma oggi pomeriggio (mercoledì 28 luglio) in Consiglio è un primo spunto di riflessione per il sindaco. «È uno stimolo che da anni alimenta il pensiero di tutte le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni – continua Pugnaloni -. Per quanto riguarda l’altro progetto, i locali Fattorini non possono essere trasformati in parcheggio perché ci sono reali e palesi problemi di viabilità in accesso ed uscita. E’ importante quindi individuare prima l’area per un nuovo parcheggio ed un ristoro permanente alla Osimo servizi che perderà annualmente introiti importanti dalle mancate future strisce blu in area ad alta rotazione. Un nuovo parcheggio piuttosto dovrà trovare spazio sul versante nord».