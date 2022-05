Osimo, sigarette a minorenni: tabaccheria multata

Il titolare di una tabaccheria è stato multato per aver venduto sigarette a minorenni senza verificare l'età attraverso un documento di identità

OSIMO – Multa di 2mila euro per una tabaccheria di Osimo dove erano state vendute sigarette a minorenni. A spiccare la sanzione sono stati i poliziotti nell’ambito di una serie di controlli disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa.

Gli agenti della Squadra amministrativa e di Sicurezza della Divisione Pasi e quelli della Squadra Mobile hanno visto uscire da una tabaccheria un gruppetto di minorenni con in mano dei pacchetti di sigarette. Il titolare della tabaccheria è stato multato per aver violato la normativa che impone a questi esercizi commerciali di chiedere l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

La tabaccheria, oltre alla sanzione da 2mila euro, rischia la chiusura per 15 giorni ed altri provvedimenti da parte della Prefettura di Ancona e dell’Agenzia dei Monopoli. In caso di ulteriore violazione per l’esercizio commerciale scatterebbe una multa fino a 8mila euro e la revoca della licenza.