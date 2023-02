Osimo, sicurezza a scuola: sospeso il servizio dei “nonni vigili”

OSIMO – «L’Auser ci ha appena comunicato che dalla prossima settimana, per motivi giuridico-amministrativi propri, non proseguirà i servizi forniti volontaristicamente alla comunità osimana tramite convenzione annuale stipulata con Asso. Da lunedì (20 febbraio) quindi non vedremo i consueti “nonni vigili” che presiedono gli ingressi delle scuole e gli attraversamenti pedonali durante le ore di entrata e uscita degli studenti osimani». Tanti erano gli anziani volontari Auser che fornivano questo prezioso contributo, conferma il sindaco Simone Pugnaloni. «Ci metteremo subito al lavoro per trovare una soluzione alternativa entro il minor tempo possibile. L’invito agli automobilisti è di prestare massima attenzione da lunedì quando transiteranno nelle vicinanze delle scuole in quelle delicate fasce orarie, nelle quali sarà chiesto alla Polizia locale di prestare assistenza per quanto possibile».

Il servizio nelle mense

Un altro servizio fornito dai volontari Auser era quello di porzionamento dei pasti nelle mense scolastiche. «In questo caso i circa 25 anziani coinvolti saranno sostituiti in via straordinaria tramite l’utilizzo di risorse umane interne alla Asso, che provvederà a breve all’assunzione di ulteriore personale (almeno cinque nuovi dipendenti part-time) da graduatorie già esistenti».