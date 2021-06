Osimo servizi presenta i nuovi mezzi “green” al servizio della città

OSIMO – Sono arrivati nuovi mezzi destinati alla Osimo Servizi. Una dotazione crescente, acquisita tra il 2020 e il 2021, che avrà come primo destinatario diretto il cittadino, attraverso il potenziamento ulteriore delle prestazioni a lui destinate. Il periodo più buio dell’emergenza pandemica, in cui gli spostamenti nei mezzi sono stati sofferenti, è alle spalle e si apre una nuova stagione, sempre nel rispetto delle norme anti Covid. Non solo bus ma anche strumenti per rendere più bella Osimo. Sono stati presentati oggi, 4 giugno, in sede. Presenti alla conferenza stampa con il sindaco, in rappresentanza della giunta comunale, anche Federica Gatto, assessora alla Viabilità, Flavio Cardinali, assessore ai Lavori pubblici, e Mauro Pellegrini, assessore alle Partecipate.

L’investimento per i mezzi green

Ammonta a 200mila euro l’investimento complessivo per l’acquisto dei nuovi mezzi. Si tratta, nello specifico, di due scuolabus (47+2+1 posti), un minibus per il trasporto dei disabili con allestimento speciale (6+3 posti), una piattaforma elevatrice, un traccialinee semovente per la segnaletica stradale, un trattore e un sollevatore semovente per operazioni cimiteriali. «La Osimo Servizi mostra così il suo lato sempre più green – ha commentato il sindaco Simone Pugnaloni –. Grazie anche all’indirizzo dato da questa amministrazione comunale, oggi la società sa ben coniugare una politica di rinnovo dei mezzi a disposizione, ecologici e funzionali, che porteranno ad un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi, con un’altrettanta buona politica sul fronte delle risorse umane. Si sta infatti investendo sempre di più sull’assunzione, tramite concorsi, di nuove, giovani leve professionali».

La Osimo sostenibile

Acquistati inoltre tosaerba e decespugliatori green. Un nuovo profilo sostenibile, quello della Osimo servizi, perseguito anche attraverso la recente realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della sede, impianto, dal valore di circa 50mila euro, che consentirà di abbattere i costi energetici della struttura. «Grazie a tutto il cda della Osimo servizi: al presidente, nonché responsabile del personale, Cristiano Pirani, all’amministratore delegato Jacopo Angeletti, figura chiave nella gestione del bilancio, e alla consigliera Saura Casigliani, sempre pronta a conciliare le esigenze della giunta con l’ottimizzazione del servizio al cittadino».