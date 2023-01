Osimo, servizi culturali e dello spettacolo: in arrivo un nuovo corso all’istituto “Laeng-Meucci”

OSIMO – Con decreto Usr Marche del 3 gennaio firmato dal direttore generale Marco Ugo Filisetti, l’Ufficio scolastico regionale per le Marche ha approvato in via definitiva l’istituzione dell’indirizzo professionale “Servizi culturali e dello spettacolo” all’istituto “Laeng-Meucci”. Il nuovo corso, unico su tutto il territorio provinciale e con sede a Osimo, andrà ad arricchire l’offerta formativa dell’istituto e si integrerà perfettamente con tutti gli indirizzi già attivi. Già dal 9 gennaio sarà possibile iscriversi.

Il corso prevede le discipline: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva, Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo, Laboratori tecnologici e ed esercitazioni, Tecnologia della fotografia e degli audiovisivi, Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico e audiovisivo. Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare stili e linguaggi di specifici mercati e contesti espressivi, progettare prodotti audiovisivi e multimediali, realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, utilizzare la strumentazione tecnica necessaria per gestire e catalogare i dati informatici, valutare costi, spese e ricavi di ogni fase di produzione, progettare azioni di divulgazione e commercializzazione dei prodotti realizzati; gestire archivi di documentazioni, curando la conservazione, il restauro e la pubblicazione dei materiali. Dopo questo percorso il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire nei corsi Ifts, Its, nei corsi di formazione professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Potrà lavorare nel settore della pubblicità, della comunicazione e in attività creative, artistiche e di intrattenimento. Il diploma permette inoltre di accedere ai concorsi pubblici.

Il commento del dirigente

Il commento del dirigente scolastico professor Angelo Frisoli: «È l’unica realtà nella Provincia di Ancona, che andrà ad arricchire la nostra offerta formativa. Il nostro istituto ha organizzato tantissime iniziative nel corso del 2022, progetti ed eventi, ed ha continuato a migliorarsi dal punto di vista didattico, organizzativo e strutturale. Abbiamo completato il lavoro di ristrutturazione del plesso “Laeng” con l’istallazione di tutti i nuovi infissi e la realizzazione del nuovo campo sportivo polivalente all’aperto. Al “Laeng” e al “Meucci” abbiamo completato l’installazione di nuovi laboratori, di nuovi arredi esterni e realizzato spazi relax e biblioteca accessoriati con moderne e funzionali attrezzature. Il plesso “Meucci” si è arricchito con l’ultimazione dei lavori dell’anfiteatro con 60 sedute e palco, con l’allestimento di un’area esterna attrezzata per la pallavolo e presto avranno inizio i lavori per installare, in giardino, una serra in policarbonato con dispositivi di controllo e monitoraggio, una serra autoalimentata in acciaio ed impianti per coltivazioni idroponiche, un orto sinergico e un orto botanico. L’indagine della fondazione Agnelli, progetto Eduscopio 2022, certifica l’eccellenza del nostro istituto che primeggia con i suoi corsi tecnico-tecnologici su tutti gli altri istituti all’interno di un raggio di 30 chilometri da Osimo per quanto riguarda la percentuale degli occupati entro i primi due anni dal diploma».