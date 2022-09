Osimo, segnalata la presenza del virus Usutu

OSIMO – L’Area Vasta 2 dell’Asur Marche, Dipartimento di prevenzione Servizio sanità animale, ha comunicato al Comune di Osimo la presenza di un pool di zanzare della specie Culex pipiens del virus di Usutu in zona via Molino San Polo, riscontrato durante l’attività di competenza prevista nell’ambito del Piano Nazionale di prevenzione e sorveglianza alle Arbovirosi. L’area segnalata si trova al confine con il centro abitato e presenta diverse aree umide (fosso, torrenti, campi coltivati) che renderebbero un eventuale intervento di disinfestazione generalizzato di scarsa efficacia oltre che potenzialmente dannoso per gli habitat naturali esistenti. Per questo è stato dato il via al trattamento preventivo di diffusione verso il centro abitato confinante. L’amministrazione comunale ha già effettuato trattamenti larvicidi e adulticidi necessari nelle aree urbane vicine alla zona segnalata, comprese quelle verdi comunali e gli spazi aperti di pubblico interesse come scuole e impianti sportivi. Il municipio poi ha ordinato a tutti i cittadini proprietari o che hanno l’effettiva disponibilità di aree aperte nei pressi di via Molino San Polo di attivarsi per mettere in pratica gli accorgimenti necessari per impedire la presenza di ristagni d’acqua e di aree verdi non curate.