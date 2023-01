OSIMO – Parola d’ordine, prevenzione. È su questa importante direttrice che gli operatori del Commissariato di Osimo stanno portando avanti da settimane i controlli su tutto il territorio. Prevenzione ai reati, al consumo e spaccio di stupefacenti, ai comportamenti illeciti al volante e allo sballo del weekend, con un ulteriore potenziamento delle pattuglie e delle Volanti della Squadra Anticrimine. Disposti anche due mirati servizi a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa per arginare e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità con particolare in riferimento allo spaccio di droga sia del centro di Osimo che nel Comune di Castelfidardo e nelle aree limitrofe.

La prima attività, è stata attuata venerdì mattina (27 gennaio), con l’intervento anche di un equipaggio della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, che ha consentito di monitorare attentamente tutto il flusso in entrata degli studenti nei plessi scolastici di Castelfidardo in modo da bloccare gli eventuali consumatori di sostanze illecite, impedendo la diffusione proprio tra chi è di per sé più vulnerabile.

Grande la soddisfazione da parte dei dirigenti scolastici per il forte impatto di deterrenza ottenuto nei confronti degli studenti, consapevoli delle conseguenze delle loro eventuali scelte sbagliate, in un ambito dove nessun errore può essere ammesso. Nel pomeriggio e nella serata di sabato, gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Osimo, insieme ai militari della locale Compagnia carabinieri e agli agenti della polizia locale, hanno svolto un servizio integrato di controllo del territorio interforze dedicato ad arginare eventuali episodi impropri connessi alla “movida” proprio nei frangenti in cui il centro storico è più frequentato da giovani e adolescenti, ma anche da qualche famiglia, compatibilmente con gli ormai evidenti rigori invernali.

Si sono svolti pattugliamenti e controlli nelle varie vie e piazze, inclusi tutti i vicoletti del centro storico, nessun tipo di criticità è emerso: nel controllare attentamente i consueti luoghi di aggregazione, per scoraggiare eventuali assembramenti molesti, ma ancor più per contrastare le situazioni di degrado urbano e fronteggiare l’insorgere di fenomeni criminosi soprattutto se connessi anche in questo caso al consumo illecito di alcolici e di droghe, sono stati identificati complessivamente 82 soggetti e sottoposti a controllo 15 veicoli senza che risultassero irregolarità di sorta – nonostante tra questi venissero individuati alcune persone con pregiudizi di polizia a carico – così come neanche nei 4 pubblici esercizi nel frattempo sottoposti a verifica amministrativa.