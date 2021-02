Osimo, scontro frontale in via d’Ancona: in due all’ospedale

OSIMO – Scontro frontale tra due vetture, due persone all’ospedale di Torrette. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.30 circa a Osimo in via D’Ancona per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente due autovetture. La Squadra di Osimo, in collaborazione con i Sanitari del 118, hanno estratto due persone dalle auto le quali sono state trasportate all’Ospedale Regionale di Torrette.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.