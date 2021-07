Osimo, schianto alla rotatoria di Osimo Stazione: un ferito

OSIMO – Brutto incidente poco fa, attorno alle 17.30 di oggi, 22 luglio, alla nuova rotatoria tra via Flaminia I e la statale 16 a Osimo Stazione. Un uomo è finito a terra, “disarcionato” dalla sua moto. Sul posto l’automedica, i vigili del fuoco e da poco è atterrata anche l’eliambulanza nel campo circostante.

La moto guidata da M.F., fornaio osimano molto conosciuto in città, 68enne, è tuttora stesa sull’asfalto. Sarebbe finita contro una macchina ma la dinamica non è ancora chiara. Il paziente è stato intubato e portato all’ospedale di Torrette in ambulanza. Tra i primi a fermarsi il pediatra osimano Giuseppe Cicione che l’ha soccorso confermando appunto che stava transitando e ha visto il ferito a terra, così si è fermato e ha constatato che era vigile e reattivo. Sono in arrivo i carabinieri per la viabilità in tilt e per i rilievi.