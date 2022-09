Osimo, saltano sul cofano e danneggiano le auto della Polizia: 4 Daspo urbani disposti dal Questore

Era accaduto a più riprese il 26 giugno scorso in piazza Marconi. I responsabili, tutti ventenni con precedenti, denunciati per dannegiamento e vilipendio delle forze armate

OSIMO – Nella notte del 26 giugno scorso, in piazza Marconi di Osimo, quattro giovani, si avvicinavano alle autovetture con colori d’istituto della Polizia di Stato, parcheggiate in quel momento, negli appositi spazi riservati, dinanzi all’ingresso del Teatro e in prossimità del Commissariato di P.S. locale, saltandoci sopra e scuotendole con violenza, al fine di danneggiarle e far scattare gli allarmi dei veicoli di servizio.

Sprezzanti e senza alcun rispetto per il bene pubblico e di pubblica utilità, uno di loro poggiava una bottiglia di birra sul cofano e saliva in piedi sul parabrezza, saltandoci sopra. Gli altri ragazzi con atteggiamento goliardico e sprezzante si mettevano in posa per scattarsi foto e fare video, allontanandosi repentinamente solo dopo essere stati sorpresi e redarguiti da un poliziotto del Commissariato, che aveva assistito alla scena dai monitor del sistema di videosorveglianza presenti in sala operativa.

Gli stessi, circa due ore dopo, non paghi di quanto già posto in essere, tornavano in piazza Marconi e uno di loro saltava nuovamente sul cofano dell’autovettura della Polizia facendosi fotografare dai presenti. Nel contempo, un altro giovane del medesimo gruppo si avvicinava ad una seconda auto di servizio parcheggiata di fianco, scuotendone violentemente il cofano posteriore.

I responsabili delle condotte, identificati tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza, tutti giovani ventenni con pregiudizi di Polizia, venivano deferiti dal Commissariato di P.S. di Osimo alla locale Procura della Repubblica per i reati di danneggiamento e vilipendio nei confronti delle Forze armate.

Il Questore di Ancona, valutato il comportamento criminale ed irrispettoso del Bene Pubblico, ha disposto l’emissione nei loro confronti, su istruttoria della locale Divisione Anticrimine diretta dal Vice Questore dr.ssa Marina Pepe, di 4 D.Ac.Ur. con Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ubicati nel centro di Osimo ( in piazza Marconi e corso Mazzini) con divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.