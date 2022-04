OSIMO – A tanta passione e impegno di alcuni corrisponde spesso la disattenzione e, in questo caso, il comportamento punibile di altri che non tengono al decoro o al verde urbano. Sono state sradicate e rubate le piantine sistemate nell’area verde adiacente al campetto di Osimo Stazione per “M’illumino di meno, pianto di più”. A denunciare il fatto con disappunto è il Comitato di quartiere, lo stesso che qualche giorno dopo ha constatato la bellezza di un gesto arrivato da anonimi. Qualcuno infatti ha ripiantato alcune di quelle piantine senza voler nulla in cambio: «Dopo la brutta sorpresa delle piante rubate ne è arrivata una bella: alcuni concittadini hanno piantato due ginestre e due allori a reintegro del maltolto. Grazie a nome di tutti», dicono dal Consiglio.

Le piantine ripiantumate dopo il furto

La pista “Girardengo” e la regimazione delle acque

L’attenzione al verde cittadino è alta a Osimo. Per il mantenimento del verde proprio in queste ore con un’interrogazione il capogruppo di Progetto Osimo futura ha chiesto chiarimenti ed ha ribadito l’importanza di interventi urgenti per evitare che gli straripamenti del fiume Musone possano compromettere parte del percorso ciclopedonale di Campocavallo.

«L’Amministrazione comunale deve sollecitare gli enti preposti ad intervenire il prima possibile per evitare che gli straripamenti del fiume Musone possano erodere parte del tracciato della pista “Girardengo” – dice -. L’ostruzione poi di tre delle quattro arcate del ponte da detriti e materiale alluvionale funge da imbuto in caso di piena del fiume».

Nel contempo il Consorzio di bonifica ha detto sì ai lavori di regimazione delle acque nei pressi del ponte della pista ciclabile di Osimo Stazione. «Alcuni mesi fa abbiamo effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del Consorzio di bonifica, il consiglio di quartiere ed i residenti preoccupati per le loro abitazioni – afferma il sindaco Simone Pugnaloni -. L’impegno preso quel giorno di comune accordo era di visionare una variante al progetto in itinere da sottoscrivere insieme a testimonianza dell’impegno di tutti. Il Consorzio di bonifica oggi invece mi informa che, senza che i cittadini interessati firmino il progetto, ha dato mandato di far iniziare i lavori».

La giunta comunale ha anche approvato il progetto esecutivo per la nuova pista ciclopedonale “Vescovara-Covo”, un’infrastruttura che consentirà di collegare la periferia sud della città alla frazione di Campocavallo e, di conseguenza, alla ciclabile Girardengo già fruibile lungo il Musone. L’opera impegnerà risorse per 530mila euro che arriveranno grazie ad un nuovo mutuo da contratto negli ultimi giorni del 2021.

Approvato infine, quasi all’unanimità, il progetto della nuova pista ciclopedonale “Passatempo-Via Capanne”. Il tracciato partirà all’altezza della scuola materna di Passatempo e, per motivi di sicurezza idrogeologica, anziché costeggiare il fiume attraverserà la campagna a nord del torrente fiumicello, usufruendo per 788 metri di un percorso già esistente ma da adeguare e per i successivi 1,3 chilometri di un tracciato ex novo, che si congiungerà alla ciclabile “Girardengo” zona Confluenza e da lì a Campocavallo. L’importo dell’opera è di 190mila euro.