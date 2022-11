Osimo, il rogo di una catasta di legna manda in fumo una veranda

OSIMO – Un incendio ha scosso San Paterniano di Osimo poco fa (10 novembre). I vigili del fuoco sono intervenuti alle 13.30 circa in via Don Fulvio Badaloni per domare il rogo partito da una catasta di legna, sviluppatosi nelle vicinanze di un’abitazione. Le fiamme hanno coinvolto pure una veranda che si trovava li vicino. La squadra di Osimo, in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla centrale dei vigili del fuoco di Ancona, ha provveduto a spegnere l’incendio evitandone il propagarsi all’abitazione. Fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno. I pompieri sono tuttora al lavoro per scongiurare eventuali focolai. Il rogo sarebbe di natura accidentale.