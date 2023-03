Osimo, riunione in Comune per il cantiere dell’ex cinema Concerto

OSIMO – Buona a metà la riunione che si è tenuta in Comune a Osimo ieri mattina (14 marzo) per discutere delle sorti dell’ex cinema Concerto, per cui sono appena arrivate le tribune ma i lavori procedono a rilento, in ritardo secondo il primo cronoprogramma stilato dall’amministrazione Pugnaloni.

La spiegazione del sindaco

«È stato un incontro tecnico con il nostro dirigente del Dipartimento del Territorio e il referenti del Raggruppamento temporaneo di imprese che ha vinto l’appalto comunale per l’auditorium in corso di realizzazione all’ex cinema – spiega il primo cittadino Simone Pugnaloni -. Installata la tribuna, mancano ora interventi conclusivi ai bagni, alla pavimentazione, alla hall di ingresso e gli impianti finali. Il cronoprogramma per quanto di nostra competenza confermerebbe come termine dei lavori metà aprile. Poi però serviranno ulteriori interventi da parte della ditta commissionata dai frati minori conventuali proprietari del resto dell’immobile e che, per contratto, dovranno sistemare delle pertinenze fondamentali per una fruizione ottimale della nuova sala polivalente, ad esempio l’uscita di sicurezza e il corridoio di collegamento con il vicino mercato coperto. Prossima settimana incontreremo la ditta scelta dai frati per i loro lavori e definiremo modalità e tempistiche per concludere questo cantiere al quale teniamo particolarmente per il rilancio del centro storico e per far ripartire, dopo 15 anni, la storia del cinema a Osimo».