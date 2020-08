Osimo, riunione in Comune per i bus con i presidi in vista dell’inizio delle scuole

OSIMO – La ripresa della scuola, e con essa i servizi collegati, è una priorità per Osimo. Ieri mattina, 27 agosto, il sindaco Simone Pugnaloni e l’assessore ai Servizi sociali e al Trasporto, Paola Andreoni hanno organizzato un primo incontro in Comune con i dirigenti scolastici per illustrare la proposta di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021. «Il rispetto delle linee guida sul trasporto scolastico e delle regole per contrastare la diffusione del Covid saranno garantite – conferma Andreoni -. Gli orari subiranno lievi variazioni che comunque consentiranno alle scuole di garantire il servizio senza grandi oscillazioni. Si ringrazia la Osimo Servizi per l’importante collaborazione. Rimaniamo comunque attenti alle eventuali variazioni che lo Stato dovesse decidere per agevolare e assicurare il trasporto a tutti gli studenti». Presente all’incontro anche l’assessore all’Istruzione Alex Andreoli.

Il Comune di Osimo ha avuto 160mila euro in base ai numeri della popolazione scolastica. «In vari edifici dei tre istituti abbiamo visto che a seguito di interventi di edilizia leggera tutti in corso è possibile permettere l’avvio dell’anno scolastico mantenendo tutti i ragazzi all’interno dell’edificio – conferma Andreoli -. In altri abbiamo reperito alcune aule idonee in locali adiacenti o collegati a quelli dei plessi». Extra emergenza Covid, sono in corso i lavori straordinari già programmati all’infanzia di Padiglione per 57mila euro, che riguardano interventi di manutenzione sulle pareti esterne per il recupero dell’intonaco ammalorato e il rifacimento della tinteggiatura esterna, la realizzazione di una nuova rampa di accesso per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di un accesso alle aule e della messa in sicurezza della copertura piana per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione, e l’intervento all’infanzia “Il Girotondo” per 35mila euro.

A Loreto proseguono senza sosta i lavori nel plesso scolastico “Lotto” per garantire giusti spazi distanze per la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Le “Lotto” di via Bramante saranno destinate agli alunni delle scuole medie. In queste ore sono iniziati lavori e traslochi degli arredi per consentire il trasferimento delle elementari “Marconi” all’istituto “Scalabrini” che necessita di alcuni piccoli interventi di adeguamento. «Stiamo lavorando alacremente affinché a settembre possano riprendere le attività didattiche in presenza nella massima sicurezza, secondo i protocolli emanati dal Cts – spiega la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo “Solari” -. Nell’interesse di tutti, ad oggi, nessun plesso verrà frammentato e si riuscirà a garantire ai nostri alunni un tempo scuola regolare». Il sindaco Paolo Niccoletti aggiunge: «Grazie alla sempre fruttuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’istituto comprensivo “Solari”, gli uffici hanno partecipato al bando per la richiesta di fondi a sostegno delle spese per l’affitto di nuovi spazi in vista dell’anno scolastico 2020-2021. Nonostante dal Governo centrale arrivino le disposizioni con il contagocce, cerchiamo di essere sempre pronti per garantire la ripresa in presenza delle attività scolastiche».

A Filottrano ci sarà una piccola rivoluzione per la modalità di gestione dei servizi scolastici, in particolare mense, trasporto e servizio di accoglienza. Tutta la gestione sarà rivista compresa l’iscrizione che a regime non sarà più effettuata con i moduli cartacei ma prodotta tramite procedura informatica. Cambieranno anche la modalità e la periodicità dei pagamenti, non più effettuabili tramite blocchetti pagabili solo in banca ma tramite un borsellino elettronico, simile alla ricarica del cellulare, con la possibilità di effettuarli anche alle Poste, nei tabaccai, negli esercizi convenzionati e online.