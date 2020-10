Osimo, rissa in centro: denunciati cinque giovani

OSIMO – Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dal Commissariato della Polizia di Stato di Osimo cinque giovani osimani, tutti tra i 20 ed i 30 anni, autori di una rissa lungo corso Mazzini.

Il fatto risale ad un calda domenica dello scorso fine agosto. Sono circa le tre di notte, i locali sono chiusi ma ci sono ancora alcuni giovani che si trattengono a chiacchierare. Poi improvvisamente una parola di troppo, una risposta non gradita, uno sguardo percepito come una provocazione ed iniziano i primi spintoni, calci, pugni, schiaffi e lanci di bottiglie, urla e grida, in una escalation di violenza. Qualcuno interviene per dividerli ma fa fatica. Se le danno a vicenda di santa ragione per qualche minuto poi si dileguano per i vicoli della città.

Ad aiutare i poliziotti del Commissariato, diretti dal dottor Stefano Bortone, a ricostruire la dinamica dell’evento ma soprattutto a stabilire il ruolo che ciascuno ha avuto nella vicenda, sono le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune, installate nei punti strategici della città, che hanno ripreso tutta la scena. Poi un complesso lavoro investigativo degli Agenti di Polizia, fatto anche con l’ausilio degli esperti della Scientifica, ha consentito di dare un nome ed un cognome a coloro che avevano partecipato alla rissa. Uno di loro ha anche riportato una frattura alla mano, altri se la sono cavata con ematomi ed escoriazioni.

Tutti dovranno rispondere del reato di rissa aggravato dalle lesioni per avervi partecipato. Sarà poi il giudice, in sede di processo, a stabilire e a graduare per ognuno di loro la pena effettiva, stabilendola tra un minimo di tre mesi ed un massimo di cinque anni di reclusione. Continua intanto la vigilanza dei Poliziotti di Osimo nelle zone e vie del centro storico per garantire che il divertimento dei molti giovani, anche provenienti da altri Comuni, si svolga nel rispetto delle stringenti misure anti Covid varate da Governo e Regione e delle persone residenti, che a volte lamentano urla e schiamazzi che disturbano il loro riposo.