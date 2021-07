Osimo, rissa dopo gli atti vandalici: il Prefetto assicura più controlli in centro

Un altro sabato sera movimentato quello appena passato in pieno centro con episodi violenti. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in questi giorni, prende provvedimenti

OSIMO – È stato un altro sabato sera movimentato quello appena passato (24 luglio) in pieno centro storico a Osimo. Due 40enni si sono presi a pugni tra piazza Boccolino e corso Mazzini. Sono dovute arrivare le forze dell’ordine, già di controllo per le vie del centro, per sedare gli animi troppo accesi. Sono stati chiamati da un gruppo di ragazzi e da un consigliere comunale che per primi sono intervenuti per smorzare il diverbio. Probabilmente erano in preda ai fumi dell’alcol e la lite sarebbe stata scatenata da futili motivi. Uno di loro è anche caduto a terra: tenendo un bicchiere di vetro si è ferito a una mano. L’altro si è dato alla fuga. Nessuna denuncia è scattata.

Movida violenta: scoppia l’ennesimo episodio

Si tratta dell’ennesimo episodio che sta spingendo l’Amministrazione a emanare un’ordinanza che disciplini la movida e metta un freno alla somministrazione di alcol. Si è tenuta proprio in questi giorni la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. «Pur non essendo intervenuto di persona, ci siamo sentiti telefonicamente con il Prefetto che mi ha assicurato un forte impegno sul nostro territorio a salvaguardia dell’incolumità pubblica dopo i fatti dei giorni scorsi – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Ringraziandolo di cuore per la tempestività con la quale ha convocato le forze dell’ordine sulla questione, lo aspetto ad Osimo per fargli visitare la città».

L’assessore Federica Gatto al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Per la città di Osimo ha partecipato alla riunione sulla sicurezza l’assessore Federica Gatto. «Il richiamo è alla civiltà e alla prudenza. Per tale motivazione saranno incrementati i controlli prima di tutto sulle strade anche con l’utilizzo dell’etilometro di ultima generazione ottenuto grazie al finanziamento ricevuto con la partecipazione al progetto “Scuole sicure” del Ministero dell’Interno – afferma -. I servizi straordinari di controllo del territorio “Estate sicura 2021” programmati dal comando provinciale dei carabinieri nel contempo continuano su tutto il territorio fino alla Riviera del Conero. Per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza, per il 2021 è previsto un grande progetto di ampliamento che interesserà anche il centro storico, in particolare la zona dei Tre pini e le sottostanti fonti, il mercato coperto e alcuni vicoli. Dovrà essere realizzato un progetto di espansione del sistema di videosorveglianza, che prevede un mutuo da centomila euro, con il potenziamento del server e della sala operativa della polizia locale».

Ennesimo fuoristrada in via Cinque Torri, due ragazzi feriti

Sabato notte, tra il caos dei controlli oltretutto, c’è stato l’ennesimo fuoristrada in via Cinque Torri. È arrivata un’ambulanza e poi i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia di Stato per soccorrere due giovani a bordo di un’auto che aveva fatto strike di blocchi di cemento bordostrada. Proprio mentre imboccava il curvone, il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa sul secondo blocco che mette in sicurezza il marciapiede. Sradicato, è stato lanciato a ridosso delle abitazioni, sul passaggio pedonale, svegliando di soprassalto i residenti. I due ragazzi non sono rimasti feriti in maniera grave, sono riusciti a uscire da soli dalla macchina semidistrutta e sono stati accompagnati all’ospedale dall’ambulanza del 118.

L’assessore Gatto invita al rispetto delle regole anti Covid

La polizia locale di Osimo non abbassa la guardia. Una pattuglia della municipale poco prima aveva intimato l’alt ad una macchina con targa estera. Dal controllo è emerso che il conducente, 62enne, stava circolando in violazione delle norme che regolano la guida di un veicolo immatricolato all’estero. Gli agenti hanno poi accertato che il conducente era appena rientrato dal Regno Unito per trascorrere le vacanze in Italia non rispettando l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla normativa vigente. Per il conducente, oltre al sequestro del veicolo, sono scattate sanzioni che ammontano a oltre mille e 200 euro. L’uomo, che non ha opposto alcuna resistenza al provvedimento, è stato condotto al proprio domicilio dalla Croce Rossa di Osimo e sarà tenuto sotto osservazione: se dovesse sviluppare il Covid-19 nelle prossime ore sarà immediatamente deferito all’Autorità giudiziaria secondo le recenti disposizioni.

Puntuale l’invito dell’assessore Gatto ad essere uniti nel rispetto delle regole anti Covid: «In un momento tanto difficile data la recrudescenza dei contagi, è costante il controllo da parte della polizia locale e di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio. L’invito è quello al rispetto rigoroso delle norme anti contagio e anti assembramento».

Furti e atti vandalici anche in Valmusone

Diversi poi i piccoli furti e atti vandalici la scorsa settimana in Valmusone. È stata sottratta una bicicletta e un portafoglio con carte di credito e gli stessi malviventi hanno cercato di portare via due auto e un motorino da una rimessa privata. I reati si sono consumati in un condominio della periferia di Castelfidardo, in via Di Vittorio, ad opera di ignoti. Vetri a terra e caos ovunque hanno trovato i proprietari che hanno subito sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale. Anche a Montegallo di Osimo è stata rubata una macchina, si tratta probabilmente della stessa banda.

L’auto vittima dell’atto vandalico a Castelfidardo

«Dopo aver rotto i finestrini e gli specchietti delle macchine hanno pure avuto il buongusto di lasciare la propria firma: escrementi ovunque – commenta il gruppo Difendi Osimo -. La situazione sta diventando pesante anche in Valmusone. Dopo Osimo anche Castelfidardo. Non si può stare tranquilli neanche a casa propria».