Osimo, al via la riqualificazione degli impianti luce

OSIMO – La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del primo stralcio relativo alla riqualificazione degli impianti di illuminazione esistenti su territorio osimano. Come da convenzione sottoscritta il 20 giugno scorso tra Comune e Osimo Illumina, si prevede a fine estate, indicativamente dopo le festività patronali, l’avvio della sostituzione di tremila e 500 armature attualmente corredate con lampade a vapori di sodio con punti luce a led. In un secondo step, previsto entro i 730 giorni dalla firma della convenzione (entro dunque fine 2024), verranno avviati gli interventi di rinnovo degli altri tremila e 500 punti luce. «In questa prima fase il cui progetto è stato appena approvato in giunta, verranno sostituiti i punti luce di tutto il centro storico, con lampade più calde per valorizzare il patrimonio storico e architettonico, ma anche diverse zone della periferia e alcune vie delle frazioni, da Passatempo a Padiglione, da San Sabino a Campocavallo, ma anche Osimo Stazione, Aspio e San Biagio», dice il sindaco Simone Pugnaloni.

L’elenco

Ecco l’elenco dettagliato delle zone che avranno punti luce rinnovati nei prossimi mesi: area verde Graciotti, area verde Ragazzi della via Pal, chiesa San Domenico, cimitero Maggiore, corso Mazzini, via Antico Pomerio, gradinata Nazario Sauro, via Molino Mensa, parco via D’Annunzio, via Marco Polo, piazza Boccolino e loggiato, piazza Dante, piazza del Comune, piazza don Minzoni, Foro Boario, piazza Rosselli, piazza Sant’Agostino, piazzale Violini, porta San Giacomo, Santuario di Campocavallo, le strade provinciali Septempedana e Valmusone, statale 16, via Costa, via Abbadia, via Grandi, via De Gasperi, via Acquaviva, via Aldo Moro, via Scalette, via Vici, via Annunziata Vecchia, via Antica Rocca, vicolo Buon Villano, piazza Nuova, via Andrea da Recanati, via Arno, via Artigianato, via Carletti, via Saffi, via Campana, via Bartolini, via Croce, via Bellafiora, via Binda, via Bondimane, via Sacramento, via Cesari, via Drogone, via Baleani, via Bonomi, via Cristoforo Colombo, via Cagiata, via Calipari, via Camerano, via Fuina, via Gomero, via Campanelli, via Caporalini, via Carducci, via Casette di Passatempo, via Cecconi, via Battisti, via Romiti, parco via Chiaravallese, via Chinnici, via Ciaffi, via Cingoli, via Grimani Buttari, via Salustriana, via San Filippo, via San Francesco, via Santa Lucia, via Cinque Torri, via Menotti, via Cittadini, via Cola, via Colle San Biagio, via Strigola, via Talleoni, via Vitalioni, vicolo Leon di Schiavo, vicolo Martorelli, via Coppa, via Coppi, via Costa del Borgo, via Covo e parco, via Darwin, via Quercetti, via del Donatore e parco, via del Fosso, via della Croce Rossa, via Sbrozzola, via Compagnoni, via dello Sport, via di Jesi, via don Giovanni Borco, via Edison, via Caruso, via Cialdini, via Toti, via Ferrari, via Vanoni, via Turati e parco, via Vicarelli, via Fermi, via Fellonica, via Filottrano, via Flaminia I, via Flaminia II, via Fontanelle di Passatempo, via Conero, via Oppia, via Pompeiana, via Crispi, via Petrarca, via Fratelli Bandiera, via Fratelli Cairoli, via Fratelli Cervi, via Scotti, via Gronchi, via Doninzetti, via Garibaldi, via San Giacomo della Marca, via Giacomo Leopardi, via Amendola, via Angelli, via Giuggioli, via Pastore, via Falcone, via Giuseppe di Vittorio, via Giuseppe Giusti, via Mameli, via Saragat, via Tonnini, via Guasino, via Guazzatore, via Industria, via 2 Giugno, via Nevio, via Kennedy, via Spada, via Einaudi, via Lotto, via Lionetta, via Fagioli, via Luna, via Maestri del Lavoro, via Maracci, via Maniani, via Ungheria, via Fonte Magna, via Marting L. King, via Martiri della Libertà, via Michelangelo, via Molino Mensa, via Mons. Romero, via Mons. Brizzi, via Montefanese, via Montegallo, via Montegalluccio, via Olimpia, via Olivetti, via Fallaci, via Oriolo, via Pantani, via Paolo VI, via Paradiso, via Borsellino, via Pavarotti, via Piave, via Pignocco, parco di via Po, via Quintino Sella, via Recanati, via Pontelli, via Lamonica, via San Biagio, via San Giovanni, via San Leopardo, via San Lorenzo, via San Marco, via San Valentino e parco, via Sandro Pertini, via Santa Caterina, via Santa Cecilia, via Santa Chiara, via Santarosa, via Santa Rita, via Santo Ambrogio, via Silvio Pellico, via Spinsanti, via Ss. Benvenuto e Rocco, via Striscioni e parco, via Ticino, via Tigli, via Tito Speri, via Tommaseo, via Vecchia Fornace, via Vescovara, via Volta, via XXV Aprile.