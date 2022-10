Osimo, riapre la storica sede dell’Avis

OSIMO – L’Avis Osimo festeggia il 92esimo di fondazione, o meglio il 90°+2 come è stato ribattezzato in onore del 90esimo che, causa pandemia, non si è potuto festeggiare nel 2020. Sarà un evento molto importante per la vita associativa della sezione osimana, la quarta in Italia dopo Milano, Ancona e Torino, che verrà festeggiato insieme ai soci, familiari e simpatizzanti avisini con la partecipazione anche alle autorità civili e militari. Molto ricco il programma del primo weekend di ottobre che vedrà susseguirsi iniziative importanti per la benemerita Avis osimana: si inizia oggi (sabato 1 ottobre) alle 17 con la riapertura della sede storica di via Giacomo Matteotti 56, chiusa dal 2017 a causa di un allagamento del piano superiore che aveva danneggiato il soffitto e reso inagibile i locali sottostanti. «Finalmente – spiega la presidente della Avis Osimo Francesca Pietrucci -, dopo aver superato tutti gli ostacoli burocratici, questa estate sono iniziati i lavori di ristrutturazione e a fine agosto i locali sono stati restituiti all’Avis». Si svolgerà per l’occasione una cerimonia di inaugurazione alla presenza del presidente del Consiglio della Regione Marche avvocato Dino Latini, del direttore dell’ospedale Inrca dottor Gianni Genga, del presidente Avis provinciale Romano Zenobi, del sindaco Simone Pugnaloni e ovviamente al Consiglio direttivo e di tutti quanti vorranno assistere al taglio del nastro. A seguire, alle 18, nel chiostro di San Francesco la premiazione del concorso “Diplomati e Laureati con l’Avis”, il tradizionale appuntamento avisino rivolto ai donatori e ai figli di donatori meritevoli per l’anno scolastico 2021-2022 e accademico 2020-2021 giunto alla sedicesima edizione.

La tradizionale festa

Domenica 2 ottobre giornata dedicata alla tradizionale festa: alle 8.30 ritrovo delle consorelle presso il chiostro San Francesco e alle ore 9 Santa Messa nella Basilica di San Giuseppe da Copertino. Terminata la funzione religiosa, nuovamente al chiostro nella Sala San Francesco dove si terrà la premiazione dei donatori benemeriti. Oltre un centinaio quelli che hanno raggiunto numeri di donazioni tali da ricevere una benemerenza. La premiazione sarà preceduta dal saluto delle autorità intervenute, in particolar modo il presidente Avis Regionale Daniele Ragnetti, il presidente Avis provinciale Romano Zenobi, rappresentanti della Regione Merche e del Comune di Osimo. Terminato il momento di ringraziamento dei donatori, ci si ritroverà tutti nei pressi del Monumento ai Caduti ai giardini di piazza Nuova da dove, dopo la tradizionale foto di gruppo, partirà il corteo per raggiungere il Cippo del Donatore dove verrà deposta una corona di fiori commemorativa. A seguire l’immancabile conviviale presso il ristorante Villa Verdefiore di Appignano.