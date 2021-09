Osimo, riapre la piscina comunale della Vescovara

La riapertura è stata posticipata per i lavori in corso, affinché fossero completati. Sono partiti regolarmente a fine luglio quelli di manutenzione straordinaria finanziati dal Comune

OSIMO – E’ slittata a oggi, domenica 19 settembre, l’apertura della piscina comunale della Vescovara di Osimo, una notizia che tante mamme e atleti aspettavano. Le vasche agonistica e didattica apriranno al nuoto libero (orario 9-13). La riapertura è stata posticipata per i lavori in corso, affinché fossero completati. Sono partiti regolarmente a fine luglio infatti quelli di manutenzione straordinaria finanziati dal Comune. Il cronoprogramma è stato rispettato in linea di massima perché la struttura riapre comunque da metà mese con la vasca grande e quella piccola completamente rinnovate. In partenza anche i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico.

A luglio la giunta comunale aveva approvato la delibera sul progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della piscina. Con quel passaggio, arrivato dopo un articolato iter progettuale, il Comune ha potuto contrarre un mutuo da circa 150mila euro per avviare i lavori. Si tratta di un unico appalto ma che affida tre interventi differenti: uno da circa 30mila euro per evitare la dispersione e lo spreco nel consumo di acqua, un secondo da 42mila euro per l’adeguamento degli impianti sotterranei e 55mila euro per la nuova copertura della piscina media sostituendo il pallone pressostatico antiafflosciamento, rispettando tutte le nuove normative. Oltre a questo triplice intervento, che rimetterà a nuovo la struttura natatoria, l’amministrazione comunale ha portato avanti la variazione di bilancio per altri 60mila euro per rinnovare i pannelli fotovoltaici sopra gli spogliatoi. La Team Marche che gestisce l’impianto comunica che per la giornata inaugurale l’ingresso promozionale al nuoto libero è di un euro.