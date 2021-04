Osimo, nuova veste per il centro storico. Ecco tutti i lavori

OSIMO – Quasi un milione di euro è a bilancio, in quello di previsione, per le manutenzioni a Osimo, in approvazione lunedì 12 aprile in Consiglio comunale. Un grande lavoro di manutenzione generale sta volgendo al termine nel centro storico, il salotto della città.

È stata sostituita la segnaletica oramai obsoleta che si è sommata nel corso degli anni e ne è stata installata una nuova che racchiude tutte le ordinanze in vigore. Sono stati posizionati pali laterali che non ostruiscono il passaggio sia pedonale che dei veicoli e che non necessitano della rimozione nei giorni destinati al mercato settimanale o agli eventi in centro. «Il progetto ha riguardato anche la segnaletica orizzontale, l’installazione di paletti rimovibili di ultima generazione a tutela del pedone e l’installazione di nuove fioriere, un lavoro svolto dal settore segnaletica della Osimo Servizi coordinato dal direttore esecutivo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, gli Uffici tecnici ed il comando di Polizia locale», conferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto.

La chiesa di San Sabino intanto chiede aiuto, inoltrando ai fedeli un appello per la manutenzione ordinaria della parrocchia e la ristrutturazione della cucina e del salone parrocchiale. La parrocchia infatti, a causa dell’emergenza pandemica, ha visto venir meno il ricavato dei pranzi organizzati dal comitato durante le feste, il contributo delle benedizioni e l’offerta dei gruppi di ballo e di ginnastica per l’uso della sala.