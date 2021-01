Osimo, il resoconto di un anno di Consiglio comunale

Il civico consesso in città per la prima volta nel 2020 è entrato nelle case degli osimani in videoconferenza. Dieci le sedute quest’anno. Le parole del presidente Giorgio Campanari

OSIMO – E’ stato un anno difficile a causa della pandemia anche a livello amministrativo. Il Consiglio comunale a Osimo per la prima volta è entrato nelle case degli osimani in videoconferenza. Dieci i Civici consessi quest’anno. A tenere banco la ripresa scolastica, le tasse, la regolamentazione dei parcheggi. L’attività produttiva si è espressa con l’adozione di 68 deliberazioni.

«In un anno così difficile per tutti, come è stato il 2020, il Consiglio comunale, per poter garantire la continuità amministrativa, si è dovuto adeguare e riunire in videoconferenza, una modalità senza precedenti nella storia – afferma il presidente del Consiglio comunale Giorgio Campanari -. Grazie all’utilizzo di piattaforme web digitali ed al supporto degli uffici comunali, i consiglieri hanno potuto partecipare ai lavori, discutere e votare tutte le mozioni e le delibere messe all’ordine del giorno delle sedute organizzate quest’anno. Continueremo ad utilizzare questa metodologia, per riunire il Consiglio comunale, fino alla fine dell’emergenza sanitaria, perché non possiamo rischiare nulla e la Sala Gialla non ha spazi adeguati per garantire il distanziamento e il rispetto di tutte le misure di sicurezza»

Sul fronte delle presenze, non ne hanno mancata una per la maggioranza il sindaco Simone Pugnaloni, Campanari e i consiglieri Cecilia Gobbi, Diego Gallina Fiorini, Matteo Canapa, Massimo Luna, Filippo Invernizzi, Michele Feliciani, Daniele Vignoni, Tommaso Spilli, Giorgio Brandoni e Filippo Rossi. Per la minoranza Alberto Maria Alessandrini Passarini della Lega. Nove presenze per Frida Paolella, Renata Maggiori e Ruben Ricci e otto per Eliana Flamini (maggioranza), per la minoranza nove Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura, otto su nove (per il subentro a David Monticelli) Caterina Donia dei Cinque stelle, otto Monica Bordoni e Lorenzo Bottegoni, sette Sandro Antonelli, sei Graziano Palazzini e una Mario Araco e Stefano Simoncini (Liste civiche).