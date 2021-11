Osimo, parte la raccolta firme per il Liceo Sportivo

OSIMO – Si è da poco costituito un comitato spontaneo di genitori e docenti finalizzato alla raccolta firme per sensibilizzare le istituzioni all’attivazione di un corso di Liceo Sportivo nella città di Osimo. L’idea, già condivisa informalmente con alcune figure istituzionali a livello comunale, regionale e del mondo della scuola, ha riscosso l’appoggio di numerose famiglie con figli in età scolare, considerato che tale indirizzo rappresenta sempre più uno dei percorsi maggiormente ambiti da parte dei ragazzi che si trovano ad affrontare la scelta della scuola superiore.

«Al momento i nostri ragazzi sono costretti a rivolgersi agli istituti di Jesi e Falconara, che naturalmente non riescono a soddisfare l’elevatissima richiesta di domande che provengono da fuori comune. Ciò significa che spesso i nostri studenti sono costretti a rinunciare al percorso che desiderano, proprio in una fase della vita in cui la possibilità di compiere una scelta pienamente consapevole e che segua i propri interessi è importante – dicono dal comitato promotore -. Considerato che Osimo rappresenta la più popolosa città della provincia a sud di Ancona e che il bacino di utenza degli studenti che gravitano sul territorio osimano è molto consistente, riteniamo che l’ipotesi possa essere più che valida e che meriti l’attenzione delle istituzioni competenti. La raccolta firme inizierà questi giorni e proseguirà almeno fino alla metà di gennaio 2022, con la speranza che quanti più cittadini possano sostenere l’iniziativa e che l’iter istituzionale possa condurre all’avvio del corso per l’anno scolastico 2023-2024».

Il Comune sostiene l’iniziativa e fa già sapere: «L’amministrazione comunale ha sempre promosso lo sport in tutte le sue forme come strumento fondamentale di aggregazione e di sana crescita. Pertanto non può che appoggiare pienamente il progetto impegnandosi, con gli strumenti a sua disposizione, per dare questa importante opportunità ai nostri giovani. I riferimenti diffusi del comitato promotore per avere ulteriori informazioni sull’iniziativa e contribuire alla raccolta firme sono Debora Agostinelli (3282769187), Alessia Pettinari (3489001543), Eleonora Tomassetti (3383413210)».