Aria più pulita e priva di batteri: a Osimo arrivano i purificatori nelle classi

OSIMO – Depurazione e purificazione sono obiettivi importanti, quest’anno più che mai, per garantire la vivibilità negli ambienti interni e sconfiggere il virus. Il Comune di Osimo ha deciso di investire su dispositivi appositi presentati oggi, 16 settembre, in Comune dal sindaco Simone Pugnaloni accanto a Stefano Parcaroli della Med Store, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell’innovazione tecnologica, che li fornirà.

«È una partnership importante in epoca post Covid. Come Comune investiamo su questi prodotti acquistandone 20 per purificare l’aria di scuole e palestre – ha tenuto a spiegare il primo cittadino -. Abbiamo proposto l’acquisto anche alle municipalizzate. La ditta ne metterà a disposizione alcuni per la Lega del filo d’oro. Ci chiamano tutti all’uso delle mascherine e del Green pass ma anche depurare l’aria degli ambienti chiusi è fondamentale». Si tratta di un dispositivo Rensair, strumento tecnologico tra i più avanzati nel settore, nato per gli ambienti ospedalieri, che soddisfa i più severi requisiti di qualità, eliminando il 99,97 per cento di batteri e virus presenti nell’aria. «Abbiamo deciso di investire nella depurazione in epoca Covid oltre a portare avanti i progetti che riguardano la sfera informatica – conferma Parcaroli -. Questo purificatore d’aria non nasce ovviamente soltanto per combattere il virus ma anche i batteri e quindi resterà utile nel tempo. È frutto di studio e anni di ricerca. È semplice, economico e utile per grandi spazi. Può andare a diverse velocità. Daremo il nostro supporto anche per l’assistenza. Oltre a questo abbiamo proposto una app alle scuole, al personale docente, per corsi di coding e programmazione».

Il Comune inizierà nei prossimi giorni la distribuzione dei purificatori agli istituti scolastici e alle palestre di Osimo. Un’iniziativa che si aggiunge ai tanti interventi portati avanti sulle strutture scolastiche a Osimo. «Sono molti gli interventi che come amministrazione comunale stiamo portando avanti in ambito scolastico, tutti finalizzati al benessere e alla formazione dei giovani osimani, la principale ricchezza per la nostra comunità – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica istruzione Alex Andreoli -. Nel periodo estivo ad esempio siamo riusciti ad intercettare 17mila euro per l’areazione di spazi scolastici».