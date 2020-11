Osimo, al via la pulizia dell’alveo dei fiumi a Passatempo e Padiglione

OSIMO – Arriva una buona notizia per le frazioni di Passatempo e Padiglione di Osimo. La Regione Marche ha appena stanziato 80mila euro per la pulizia dell’alveo del fiume Musone in zona San Domenico a Padiglione e per la pulizia del torrente Fiumicello a Passatempo. A comunicarlo è lo stesso sindaco Simone Pugnaloni, che assieme all’amministrazione comunale si è molto speso per ottenere il risultato sollecitando l’intervento per scongiurare esondazioni o altre problematiche in caso di forti eventi atmosferici. «Con l’arrivo dei fondi, entro pochi giorni vedremo i mezzi in azione per la pulizia delle due aree – dice -. L’ottimo risultato è stato raggiunto grazie ad un impegno costante, che ha visto il dialogo istituzionale con la Regione, tanta partecipazione dei cittadini nei consigli di quartiere, fino al raggiungimento dell’obiettivo. In vista dell’inverno, la pulizia dei due fiumi permette di affrontare con più tranquillità eventuali piogge di notevole portata, scongiurando danni a persone e cose nelle aree circostanti».

C’è stato anche un sopralluogo con i tecnici dell’Anas in queste ore lungo la statale 16 a Osimo Stazione per capire la tipologia di intervento da eseguire per l’asfaltatura. Recepiti i suggerimenti dei cittadini per via Pisacane e la zona dei bar. Pugnaloni annuncia l’inizio dei lavori per la prossima settimana.