Osimo promuove il turismo sostenibile: al via le passeggiate alla “nuova” casa Cea

OSIMO – Nell’ambito degli eventi promossi dalla Regione Marche sostenibile – Settembre in natura, organizzati dai Centri di educazione ambientale marchigiani, il Cea “la Confluenza” di Osimo organizza in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Italia nostra Osimo e la Lega del filo d’oro, l’iniziativa “Il cammino sostenibile” che si terrà domenica 13 settembre dalle 9 a mezzogiorno all’anello di pista ciclabile di Campocavallo. L’iniziativa prevede una passeggiata con soste e laboratori dedicati allo Sviluppo Sostenibile in bici e a piedi secondo il percorso descritto nella cartina. Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida Cea. Partenza dal parco Astea e arrivo alla casa Cea di via Capanne. Per info e prenotazioni info@laconfluenza.it e 3407720361.

In occasione di tale iniziativa il sindaco Simone Pugnaloni e l’Amministrazione Comunale inaugureranno la foresteria di casa Cea a seguito dei lavori effettuati al piano superiore durante il 2020. «Con una struttura completamente rinnovata e a norma sarà possibile accogliere quella tipologia di turismo lento e sostenibile attento alla valorizzazione naturalistica ed ambientale del territorio – dice l’assessore all’Ambiente Michela Glorio -. Non più, solo, attività di educazione ambientale ma anche ricettività e turismo per un associazione come la Confluenza che ha dimostrato negli anni serietà, competenza e attenzione per un luogo importante del territorio come quello della Valmusone». Sono stati investiti più di 150mila euro per dare nuova vita al centro con la possibilità di ospitare fino a 25 persone per notte. «Il turismo ad Osimo spicca il volo. Sempre più operatori del settore turistico si interessano alla nostra città per conoscerla e promuoverla – aggiunge il primo cittadino -. Oggi ospite della nostra città una tappa del “blog tour” organizzato dal Social media team della Regione Marche incaricato di realizzare attività digitali di promozione turistica del brand Marche. Coinvolgente è stata l’esperienza di accompagnare con l’assessore al Turismo Michela Glorio e la responsabile dello Iat della nostra città Simona Palombarani una famiglia di blogger che per questa campagna è Travel influencer ed Ambassador».