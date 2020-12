Osimo, un progetto di musicoterapia nel nome di Manu

OSIMO – Il ricordo di Emanuele Gualini, 36 anni, osimano, annegato il 29 agosto scorso al largo della spiaggia dei Lavi a Sirolo dopo un tuffo, è più che mai vivo. Il suo lascito è grande nei cuori di chi l’ha amato. «Come sapete, la scorsa estate tragicamente il nostro amato Manu, per tutti Nisba, chitarrista dei Livermores, è venuto a mancare. Lo sgomento e la tristezza regnano sovrani da quel maledetto giorno ma in qualche modo è necessario andare avanti, così l’adorata famiglia di Manu ha istituito una raccolta fondi in memoria. Manu era un insegnante di sostegno per bambini disabili e il desiderio della famiglia è stato proprio di conciliare le due cose che più aveva a cuore Nisba: aiutare i più deboli e la musica». Lo scrivono gli stessi componenti della band assieme al sito musicale Buy records e un altro gruppo, i Proton packs. In collaborazione con “Qui ed ora” Osimo, associazione di volontariato per l’accompagnamento e sostegno a persone in difficoltà socio relazionale, nasce un progetto di musicoterapia a nome di Emanuele per bambini con disabilità perché grazie alla musica si può riuscire a rompere i muri dell’isolamento e del silenzio. Tutto l’incassato di ogni cd venduto, t-shirt o lp a nome “The Livermores” sarà devoluto in beneficenza.

Una laurea in psicologia, Emanuele era educatore e assistente scolastico e domiciliare, aveva sviluppato un interesse particolare per l’area della disabilità per cui negli anni aveva maturato una prima conoscenza professionale. Lavorava, dopo un’esperienza anche alla Lega del filo d’oro, per la Cooss Marche.

«Per noi e per la sua famiglia è un modo per veicolare un messaggio di speranza e dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno in continuità con il lavoro che Emanuele svolgeva con grande dedizione e passione – aggiungono -. Per maggiori informazioni potete scrivere alla pagina Facebook dell’associazione. Per le donazioni, ci sono due opzioni: bonifico a IT95K0854937490000000401033 Banca di Filottrano o Paypal all’indirizzo quiedoraosimo.emanuele@gmail.com. Questo è solo l’inizio. Manu non è più tra di noi ma il suo ricordo resterà vivo per sempre nei nostri cuori». Il gruppo proprio in questi giorni ha lanciato la vendita online di una maglietta in serie limitata.