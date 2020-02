Osimo, la Municipale in campo per la cultura della sicurezza stradale

OSIMO – Diffondere la cultura della sicurezza stradale, nei giovani e meno giovani, imparare ad avere comportamenti responsabili e sapere i rischi che si corrono quando si è alla guida di un’automobile e quando in gioco ci sono la propria vita e quella degli altri.

Questo l’obiettivo del primo incontro con la Polizia Locale di Osimo su “Guida in stato di ebbrezza e le sanzioni previste dal codice della strada” al circolo dell’Abbadia di Osimo venerdì 21 febbraio alle 21.15. L’evento era stato richiesto dai cittadini stessi dell’Abbadia e di Osimo Stazione riuniti nel primo consiglio di quartiere dei giovani che si tenuto il mese scorso.

Mauro Bugari, presidente del Consiglio di quartiere Osimo Stazione e Abbadia, dice: «Dopo uno scambio di opinioni riguardo a come passano i weekend i ragazzi del quartiere, e sulla viabilità, ci siamo soffermati con il comandante della Municipale Graziano Galassi e il sostituto commissario Daniele Buscarini sul problema della sicurezza stradale. Da qui l’idea di organizzare un incontro sul tema, le sanzioni previste dal codice della strada in caso di guida in stato di ebbrezza, e/o sotto l’effetto di stupefacenti. Tutte norme ancora troppo poco conosciute dopo l’inasprimento delle leggi in materia di sicurezza stradale. Molte volte si sottovalutano le conseguenze di certe azioni, che purtroppo portano a danni molto gravi, anche irreparabili, sia a se stessi che agli altri. L’iniziativa è al suo primo appuntamento ma se sarà partecipata ci saranno spunti per nuovi incontri. I relatori e l’amministrazione valuteranno ulteriori appuntamenti a livello comunale per coprire anche tutte le altre zone.

Proprio nei giorni scorsi la Polizia locale ha effettuato un posto di blocco nella nostra frazione con il risultato di quattro patenti ritirate, con sanzioni che vanno da un minimo di 527 euro a un massimo di duemila e 108 euro».