Osimo, la Polizia locale “sbarca” in centro

OSIMO – La sede distaccata della Polizia locale in pieno centro a Osimo, in via San Francesco nel palazzo comunale, è ai nastri di partenza. Mancano da posizionare arredi e collegare i pc e dopo venti anni l’ufficio tornerà operativo per gli osimani. Una sede che servirà al primo approccio del cittadino per chiarimenti di ogni tipo e per depositare la documentazione da trasmettere al Comando centrale che resta in via Molino Mensa.

L’assessore alla Polizia Federica Gatto commenta: «L’ufficio in centro storico della Polizia locale è oramai quasi completato. Un intervento richiesto da tanti anni dalla cittadinanza, un presidio di sicurezza importante, un nuovo punto di riferimento per ogni tipo di necessità, dalle semplici informazioni a questioni più complesse. In arrivo entro il 2020 altri due agenti in servizio al nostro comando, uno è già operativo dal primo dicembre a potenziamento dell’organico».

Iniziati poi questa settimana i lavori per la nuova ubicazione dell’Ufficio protocollo lì accanto che avrà uno spazio interamente dedicato. Lascerà i locali attuali che saranno adibiti a nuovi sportelli per nuovi operatori al pubblico per i Servizi demografici. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è diminuire i tempi di attesa per rinnovare le carte d’identità.

Il sindaco Simone Pugnaloni aggiunge: «Per Natale, come promesso, sarà operativo l’accordo con edicolanti e tabaccai per effettuare la stampa dei certificati anagrafici nelle loro attività. Il servizio sarà reso anche dal Comune direttamente dalle case degli osimani che potranno effettuare online la richiesta e la stampa del certificato».