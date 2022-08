Osimo, polemica sugli asfalti, Simoncini: «Strade groviera»

OSIMO – Tiene banco a Osimo la protesta per lo stato di alcune strade comunali. A farsene portavoce è l’ex sindaco Stefano Simoncini, attuale consigliere delle Liste civiche, che dice: «Le vere priorità. Quando la città appare ubriacata da feste, concerti e tornei di calcio, accade che una ragazzina cade con lo scooter per colpa del manto stradale disastrato a Campocavallo e rischia grosso. Accade che alcuni cittadini di Padiglione invochino l’intervento comunale per rattoppare un asfalto a dir poco pietoso ma sono inascoltati perché evidentemente sono più importanti interviste a noti personaggi del calcio, cene di gala e concerti. Accade che certe strade del centro storico come Costa del Borgo siano ormai pericolosissime per chi ci transita con lo scooter per le voragini che ci sono. Accade che i cittadini di Osimo Stazione chiedano di poter chiudersi da loro le buche nell’inerzia dell’amministrazione comunale ma noi brindiamo alle stelle, del cielo e del calcio. Evviva». A fargli eco sui social diversi cittadini, uno dei quali afferma: «Purtroppo è tutto vero ,anche qua alla Stazione ci sono le strade che sono un disastro con buche pericolosissime per il mondo delle due ruote in particolare ma anche per le auto». Sempre sul fronte viabilità i civici affermano: «Con la caduta del governo Draghi svanisce la promessa del sindaco e della sua amministrazione di avere 12 milioni di euro tramite il viceministro Teresa Bellanova. Nell’attesa della promessa il sindaco ha rifiutato l’offerta della Regione di un possibile finanziamento di sei milioni di euro per la strada di bordo. E’ avvenuto il giorno della firma della convenzione del bypass di Padiglione».