Osimo, ecco il piano degli investimenti del Comune

OSIMO – E’ pari a 20 milioni di euro il piano degli investimenti del Comune di Osimo per i cinque anni di mandato Pugnaloni, eletto lo scorso anno. «Già con l’assestamento di bilancio che il Consiglio comunale discuterà stasera (30 novembre), la Giunta e la maggioranza di governo pianificheranno gli obiettivi strategici di mandato», dice il primo cittadino. L’attenzione è sul biennio 2021-2022.

«Tante opere pubbliche, una per ogni grande settore di attività, saranno finanziate con l’accensione di nuovi mutui». Per il 2021 è prevista la realizzazione della nuova scuola primaria di Campocavallo, la ristrutturazione della ex sede del tribunale e della torretta del San Carlo, l’acquisto dei locali per la nuova biblioteca, il restyling dei “Tre archi”, due piste ciclabili, alla Vescovara e a Passatempo, nuovo campo di calcio a 8 a Passatempo, restyling degli spogliatoi Junior tennis, il palascherma, la sistemazione del nuovo piano del maxiparcheggio, altre telecamere di videosorveglianza e nuovi colombari nei cimiteri di San Giovanni, San Biagio e Maggiore accanto al grande piano di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi da ripetere poi anche nel 2022, un altro anno importante.

Per il 2022 infatti è prevista la realizzazione della nuova biblioteca, la sistemazione dell’ex campetto dei frati e dell’ex foro Boario, il completamento del bypass dell’Abbadia e la strada di collegamento Montegalluccio-via Oscar Romero. «In due anni insomma 14 milioni di euro tramite mutui per dare un nuovo volto alla città sotto ogni punto di vista – aggiunge il primo cittadino -. La Giunta ha poi deciso un ambizioso piano delle manutenzioni da finanziare con gli oneri di urbanizzazione che toccherà patrimonio, fossi, fognature, scuole, impianti sportivi, scuole, cimiteri, verde e acquisto di nuova segnaletica. Nel biennio investiremo circa un milione e mezzo di euro. Sono orgoglioso poi di dire, a un mese dalla fine del 2020, che abbiamo impegnato tutti gli oneri di urbanizzazione previsti e un milione e mezzo di euro in tante piccole opere per il territorio, tra cui la nuova sede della Polizia locale in centro, individuazione dei locali per l’ufficio protocollo, asfaltature, il restyling mercato coperto, opere accessorie al campo Santilli, l’area giochi a San Sabino e il marciapiede, i “Tre pini”, manutenzioni di fossi e fognature, contributi per le ristrutturazioni di edifici di culto, l’acquisto nuovo autovelox, la realizzazione del progetto della ciclovia del Musone e sistemazioni di scuole, campetti di quartiere e lavori di somma urgenza».

I finanziamenti regionali che sono giunti nelle casse comunali e che vedranno partire i lavori nel corso del 2021 riguardano tre milioni e centomila euro per la variante a nord, tre milioni restyling palazzo comunale ed Ex Eca, 650mila euro per la ciclovia Musone, 350mila per i locali ex magazzini Campanelli, 500mila per la nuova sede del Museo del Covo, 400mila per la sala proiezioni-auditorium ex cinema Concerto. Entro Natale poi sarà avviata la gara del tratto di strada della nuova variante a nord che collegherà via Jesi al Mc Neil e comincerà l’iter verso la realizzazione della nuova scuola media in via Santa Lucia da parte dell’Erap con annessa palestra e posti auto per residenti.