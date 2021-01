Osimo piange la scomparsa dell’avvocatessa Loredana Briganti

OSIMO – Una giovane professionista è scomparsa ieri mattina, 4 gennaio, all’ospedale Torrette di Ancona per una forma di leucemia fulminante. Loredana Briganti aveva 45 anni. Abitava ed esercitava la sua professione di avvocato in provincia di Teramo ma tutti la conoscono anche a Osimo. Il padre infatti, Gino Briganti, è originario di Osimo dove abita, colonnello dei carabinieri in pensione molto stimato ed ex presidente dell’Associazione nazionale carabinieri della Provincia di Ancona e della sezione osimana.

Una storia che ha spezzato il cuore a tanti. «Il mio 2020 si chiude malissimo davvero malissimo. Il 2021 si apre in un modo pessimo», aveva scritto sul suo profilo Facebook pochi giorni fa. Era preoccupata per il suo stato di salute, presagendo qualcosa di molto grave. Un post che, a rileggerlo ora, dà i brividi. La notizia ha sconvolto il teramano e la città osimana si stringe attorno al dolore del papà della donna. Dopo anni vissuti ad Alba Adriatica e a Martinsicuro, dove ha avuto lo studio, la professionista viveva ora a Roseto degli Abruzzi.



Tanti i messaggi di cordoglio, espressi anche sui social, dove viene ricordata la passione per il proprio lavoro, svolto con attenzione e preparazione nelle aule di tribunale.

Lascia i genitori Gino e Caterina, il fratello Antonio e la sorella Piera. In sua memoria la famiglia ha deciso di aprire donazioni alla Lega del Filo d’oro.