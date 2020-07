Osimo dice sì al percorso della Pace e della Memoria

OSIMO – È stata approvata in Consiglio Comunale a Osimo ieri sera, 29 luglio, con 18 voti favorevoli e un astenuto, la mozione del Partito Democratico (primi firmatari i consiglieri Eliana Flamini e Matteo Canapa) per istituire un percorso della Pace e della memoria nella Valmusone.

«L’iniziativa nasce da una proposta dell’Anpi Osimo per ricordare la nostra storia e i nostri valori antifascisti, unendole alla valorizzazione del territorio e della natura, attraverso un percorso di mobilità sostenibile da fare a piedi o in bici», spiegano i firmatari.

Il circuito si svilupperà in diverse tappe e toccherà i Comuni di Loreto, Castelfidardo, Osimo, Filottrano, Offagna e Polverigi. Si partirà dal cimitero polacco di Loreto passando per Castelfidardo, poi si entrerà nel Comune di Osimo dalla “Confluenza” del Fiumicello percorrendo la valle ed entrando nel centro storico per via Lionetta, proseguendo per il palazzo Comunale e i sotterranei della città usati come rifugi in tempo di guerra, per poi diramarsi da via di Jesi verso Filottrano e verso il Monte della Crescia, fulcro della storica battaglia di Ancona per proseguire infine verso San Paterniano.

«L’obiettivo è valorizzare il nostro territorio, la nostra storia ma soprattutto integrare la memoria storica all’educazione ai valori fondanti della Repubblica, contribuendo contemporaneamente a sostenere un turismo sostenibile e un forte rispetto e recupero del territorio».