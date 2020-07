Osimo, Pasquale Romagnoli eletto presidente del Rotary club

OSIMO – Il Rotary club Osimo ha nominato presidente, 30 anni dopo la sua prima volta, Pasquale Romagnoli, che ha tracciato le linee future dell’associazione con l’obiettivo di dare continuità alle iniziative promosse durante l’emergenza sanitaria. «Per fronteggiare la crescita dei bisogni primari faremo rete con le Caritas parrocchiali promuovendo le loro attività e sostenendo le loro raccolte fondi», ha detto. Durante la quarantena il Rotary si era attivato con l’acquisto di dispositivi sanitari per gli ospedali e le Rsa, i “buoni spesa” per chi era in difficoltà, l’intrattenimento culturale online con i residenti delle case di riposo e il sostegno psicologico per i giovani.

«Vogliamo creare opportunità di miglioramento delle condizioni sociali, culturali ai beneficiari della progettualità del Club. Siamo in grado di pensare a progetti definiti sotto tutti gli aspetti, siamo in grado di finanziarli con la raccolta fondi. Non possiamo fermarci – continua -. Offrire ai giovani una possibilità in più nell’orientamento professionale e, attraverso il Premio “Tronti” profondamente ristrutturato, un’occasione di formazione per costruire un progetto di impresa. Per il sostegno alle attività, negozi bar ristoranti, aziende, stiamo pensando ad una campagna di sensibilizzazione per far acquistare merci e prodotti nei diversi esercizi della zona e una campagna di promozione turistica interattiva dei territori rivolta ai rotariani di tutti i distretti italiani».