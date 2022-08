Osimo, partito il tour del sindaco per i cantieri

OSIMO – Tra ieri (29 agosto) e oggi (30) il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha svolto un tour nei cantieri aperti in città per verificarne la regolare ripartenza dopo la pausa per le ferie di Ferragosto. A Padiglione sono stati conclusi gli interventi di manutenzione alla scuola elementare, con il rifacimento di tutta la pavimentazione. «Nella stessa frazione ho poi svolto con i tecnici un sopralluogo al cantiere del bypass, la strada in costruzione dalla rotatoria di via Jesi-via Linguetta a quella nuova su via Montefanese – dice il primo cittadino -. Ho sollecitato la ditta a velocizzare se possibile il cronoprogramma segnalando i disagi vissuti dagli automobilisti per il senso unico alternato. L’intervento per la nuova rotatoria su via Montefanese richiederà però anche il livellamento e la riasfaltatura di quest’ultima strada dunque i lavori richiederanno qualche giorno ulteriore di cantiere. L’auspicio è di vederlo terminare entro il weekend di San Giuseppe, per il 18 settembre, o quantomeno ripristinare la regolare viabilità di via Montefanese per la settimana subito successiva». Altri sopralluoghi li ha poi svolti nelle strade comunali che sono sottoposte a nuovi asfalti. In particolare in via Donizetti sono partiti i lavori di potatura degli alberi ritenuti pericolosi e successivamente verrà rifatta l’asfaltatura. Dopo via Donizetti saranno sistemate le carreggiate stradali di via Molino Basso (nei tratti più ammalorati) e via Casone (depolverizzazione in questo caso). Per le tre strade saranno investiti circa 150mila euro di finanziamenti statali. Ad essere ripristinate saranno poi anche via San Giovanni e via San Paterniano nelle zone più rovinate, utilizzando circa 100mila euro di avanzo dal maxi appalto degli asfalti 2021.