Osimo, partiti i lavori alla balconata dei Tre pini

OSIMO – Sono iniziati i lavori per il rifacimento della zona dei Tre pini, della cinta muraria e di tutta l’area verde della balconata del centro storico, uno dei luoghi del cuore degli osimani. «Grazie all’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Energia nuova, che ha raccolto il favore unanime di tutto il Consiglio comunale, sta per diventare realtà la proposta nata dall’ascolto dei cittadini, con la promessa di portare prima in Consiglio e poi a compimento l’impegno preso – dicono i consiglieri -. Attendiamo la chiusura dei lavori e la rinascita di uno dei balconi più belli della nostra Regione».

Il sindaco Simone Pugnaloni aggiunge: «Mentre si lavora sodo al restyling dei Tre pini, ieri (19 ottobre) c’è stata una sorpresa. C’era una foto incastonata tra le mura che ritrae protagonista una famiglia dietro la magica Notre dame di Parigi. Se qualcuno si dovesse riconoscere può presentarsi alla segreteria del sindaco».

La foto ritrovata

Croci nere sull’asfalto hanno spaventato i residenti in questi giorni ma il sindaco ha chiarito a cosa servono. «È partito un lungo iter che ci porterà ad elaborare una nuova proposta di Piano regolatore generale. Primo passo che abbiamo promosso con l’assessore all’Urbanistica Pagliarecci è stato un bando per raccogliere le istanze da parte dei cittadini in merito all’assetto territoriale futuro. Secondo passo il volo per l’aggiornamento cartografico della città». L’ultimo rilievo risale ai primi anni 2000. «Un nuovo rilievo aerofotogrammetrico disegnerà lo stato attuale e fungerà la base per ogni valutazione futura in termini di pianificazione urbanistica. Quello che si fa in concreto è mettere a terra, prima di fare il volo e le fotografie aeree, dei marker, o target artificiali che si rilevano con un gps o una stazione totale. Le loro coordinate sono poi inserite nel software che elabora i dati e restituisce il rilievo».