Osimo, parte la rivoluzione digitale in Comune per abbattere i tempi di attesa

OSIMO – L’emergenza Covid non è terminata ma tanti osimani si chiedono il motivo per cui certi limiti permangono, soprattutto negli uffici comunali, alle prese con appuntamenti dilatati per mesi anche per una semplice pratica come il rifacimento della carta d’identità. «Il Covid-19 ha stravolto l’organizzazione dei servizi comunali. Conscio delle difficoltà che si riscontrano quotidianamente ai servizi demografici, in particolar modo nel rilascio delle carte d’identità con tempi di attesa molto lunghi, ho deciso di prendere in mano la situazione in prima persona – replica il sindaco Simone Pugnaloni -. Prossima l’assunzione di due nuove unità di personale da affidare a questi servizi, oggi acquisiti i preventivi per due nuovi servizi online. A breve la convenzione con i tabaccai per la stampa dei certificati nei loro locali ma la novità più importante sarà la stampa dei certificati direttamente da casa. Ci vuole pazienza quando un nemico come il Covid-19 crea problemi così gravi, chiedo comprensione per rispondere alle vostre esigenze».

Dopo un lungo lavoro con l’assessore alle Attività economiche Michela Glorio, le categorie produttive, la consulta Attività economiche, il responsabile Suap Fabio Luna e la funzionaria del servizio Commercio Paola Fiorani, come annunciato è pubblico il bando di sostegno alle attività economiche chiuse nel periodo del lockdown. «Un plafond di 100mila euro che prevederà un contributo una tantum per ogni attività da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro. Il contributo sarà incrementato del 50 per cento se l’azienda con un massimo di cinque dipendenti avrà anticipato con mezzi propri gli ammortizzatori sociali».