Osimo, il parco urbano a San Sabino sta per nascere: sopralluogo del sindaco

OSIMO – Sta prendendo forma il nuovo parco urbano a San Sabino di Osimo. Una zona verde pubblica dove i bambini, anche della vicina scuola materna “Peter Pan”, potranno giocare in libertà e sicurezza. Un parco inclusivo con giochi anche per bambini disabili, il primo di questo genere a Osimo, senza barriere architettoniche, in grado di accogliere tutti.

In queste ore il sopralluogo del sindaco Simone Pugnaloni: «L’inclusività e la coesione sociale sono le fondamenta di una società aperta, dinamica, rispettosa del proprio futuro. Ho appena svolto un sopralluogo per scegliere il nuovo arredo urbano a San Sabino – ha detto il primo cittadino -. Sarà installata anche un’area fitness, una relax con tavoli e panchine e una parte area attrezzata per tutti. A fine febbraio arriveranno i pali dell’illuminazione. Per la primavera l’inaugurazione di un parco davvero innovativo. Questa frazione ha visto aumentare il numero di giovani famiglie residenti e un nuovo giardino, situato tra le vie Santa Chiara e Santa Cecilia, andrà proprio a beneficio di tante coppie e dei loro bambini. L’area in questione era già stata riqualificata grazie all’ampliamento della scuola dell’infanzia, proprio a vantaggio delle tante famiglie residenti».

Iniziati intanto anche i lavori per nuovo il marciapiede su un tratto ad alta pericolosità di via Flaminia II sempre a San Sabino, quello che collega le due case di riposo, un intervento da centomila euro a beneficio della frazione.

Sempre in queste ore il sindaco ha chiuso al traffico il tratto di via Vecchia Fornace dall’altezza del parcheggio in piazzale Muccioli fino a Tigotà a causa di una mura pericolante. Sono state apposte le transenne. Il Comune sta effettuando i controlli per capire come intervenire a sostegno. Decine di auto passano in quel tratto per raggiungere il supermercato e il centro osimano ogni giorno. All’annuncio, oltre alla paura per quel che sarebbe potuto succedere se la mura fosse parzialmente crollata, sono scattate le polemiche sulla viabilità che appunto è stata interdetta.