Osimo, palpeggiava le donne in strada e se ne andava in monopattino: arrestato

OSIMO – Alla guida di un monopattino elettrico di colore nero, in orari serali ed in luoghi poco frequentati della periferia di Osimo, palpeggiava le donne intente a camminare per strada. Il 17 febbraio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ancona, nei confronti di un bengalese indagato per violenza sessuale aggravata.

L’indagine

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, è stata avviata dopo la commissione di diverse violenze sessuali, verificatesi tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2023. Le investigazioni, quindi, si sono concentrate su un giovane, che per fattezze fisiche e capi d’abbigliamento corrispondenti a quelli indossati dall’aggressore, secondo la descrizione fatta dalle vittime, hanno condotto all’indagato che aveva la disponibilità proprio di un mezzo di locomozione uguale a quello segnalato dalle aggredite. Le modalità con cui avvenivano i palpeggiamenti, il modus operandi utilizzato dallo straniero ricorrente in tutti gli accadimenti, il riconoscimento fotografico da parte di alcune vittime, hanno permesso ai militari di individuare nel bengalese, 26enne, il presunto autore dei cinque episodi. L’uomo, che ha rifiutato l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato portato a Montacuto.