Osimo, nuovo gestore per la piscina comunale e presto il via ai lavori

OSIMO – All’inizio dello scorso giugno il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni dettava i tempi per la riapertura della piscina comunale. Entro luglio affidamento al nuovo gestore, ad agosto i lavori di manutenzione straordinaria e a settembre la riapertura. «È tutto confermato, a settembre si riparte in sicurezza», dice oggi il primo cittadino.

Proprio in queste ore è stato comunicato ufficiosamente che la Ssd Team Marche srl, che già gestisce gli impianti natatori di Jesi, sarebbe la vincitrice del secondo bando indetto quest’anno per la gestione. Avevano partecipato la Team Osimo nuoto, gestore della piscina fino alla chiusura pre lockdown, e la Società Victoria Osimo. Si tratta delle stesse che si erano presentate al primo bando pre Covid poi annullato, tranne la Nuova sportiva Ssd Ari di cui non è pervenuta nota. A ore dovranno partire tutti i lavori di cui la piscina oltretutto necessitava da tempo. Prima però l’ufficializzazione e poi il Comune incontrerà la società per concordarli. Il primo bando per la gestione triennale, per cui erano pervenute quattro domande, era stato annullato su richiesta del segretario generale perché i requisiti non rispondevano a quelli previsti. Era rimasto fermo, nonostante le quattro domande pervenute.