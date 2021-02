Osimo, nuovo bando per le case popolari al via

OSIMO – È imminente la pubblicazione del bando per l’assegnazione di alloggi di Erp case popolari. Si avvicina infatti la scadenza della vigente graduatoria (al 15 luglio 2021) e considerando i tempi tecnici per la formazione di una nuova, il bando e lo schema di domanda sono già stati definiti e inclusi nel nuovo regolamento approvato lo scorso giugno. «Gli uffici stanno perfezionando il tutto includendo nel bando anche i riferimenti temporali che vanno raccordati con i sindacati Sicet (Cisl), Sunia (Cgil), che dovranno indicare le giornate di ricevimento che praticheranno, ai sensi della convenzione sottoscritta da questi con il Comune di Osimo, per aiutare i richiedenti nella compilazione delle domande – spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni -. Definite le disponibilità del sindacato il bando sarà immediatamente pubblicato presumibilmente nei primi giorni di marzo». Nel bando precedente le domande dei richiedenti un alloggio popolare pervenute sono state 106.

Possono fare domanda di alloggio popolare coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa a tempo indeterminato nel Comune di Osimo;

c) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale della Regione Marche;

d) non essere titolari di una quota superiore al 50 per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo criteri per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica aggiornato annualmente dalla Giunta Regione Marche che quest’anno si attesta sugli 11mila e 744 euro.

Le domande una volta raccolte vanno istruite dall’Ufficio per l’esame che avverrà da parte della Commissione comunale. La commissione esaminerà le domande con riguardo al possesso dei requisiti e attribuirà i punteggi. Sarà redatta una graduatori provvisoria alla quale i richiedenti potranno fare opposizione, che verrà esaminata dalla commissione stessa in accoglimento o in rigetto. Successivamente sarà formulata la graduatoria definitiva che avrà validità due anni alla quale si attingerà nel periodo di vigenza per l’assegnazione di tutti gli alloggi di Erp le cui disponibilità verranno comunicate dall’Erap.