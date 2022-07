Osimo, una nuova vita per il rottweiler Indie

OSIMO – Oggi è una splendida storia a lieto fine per la dolcissima cagnolina Indie. Tra febbraio e marzo scorso sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni sulla cucciola di rottweiler prigioniera di tristezza e solitudine. Da quel momento Osimo si è mobilitata. «Qualche mese fa, su segnalazione di alcuni residenti e delle volontarie dell’associazione Amici animali, abbiamo contribuito a far uscire da una situazione di disagio una rottweiler femmina che a causa di una serie di circostanze era finita su un terrazzino di un metro quadro di grandezza, in cui passava giorno e notte – spiega l’assessore all’Ambiente Michela Glorio -. A causa dell’impossibilità del proprietario di garantire un adeguata sistemazione, anche per sopraggiunti motivi di salute, abbiamo trasferito il cane presso il canile comunale e dopo i controlli di routine è stato adottato da un operatore. Oggi, quel cane, è diventato protagonista e testimonial di come tutelare i diritti degli animali e prendersene cura. Grazie alla disponibilità del proprietario Maurizio Mantini e alle volontarie educatrici dell’associazione Amici animali odv infatti, sono iniziati laboratori didattici alla scuola di infanzia di Padiglione per la gioia dei bambini e della loro amica a quattro zampe».

Il plauso del sindaco

Il plauso del sindaco Simone Pugnaloni: «Grazie alle volontarie di Amici animali, al canile comunale e all’assessore all’Ambiente Michela Glorio, la piccola è stata sottratta alla tristezza trovando una nuova casa e una famiglia in grado di darle l’amore di cui ogni essere vivente ha bisogno. Oggi Indie è felice ed è diventata la protagonista di un progetto scolastico su un corretto rapporto dei bimbi con i loro scodinzolanti compagni di giochi».