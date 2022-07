Osimo, nuova illuminazione e attrezzature per i parchi della città

OSIMO – Arrivano interventi importanti per il verde a Osimo. L’amministrazione comunale ha deciso di destinare alla pista ciclabile di Campocavallo gli oneri derivanti dall’operazione Amazon realizzata lungo la statale Adriatica dalla ditta Home & Garden. «Quest’ultima deve al Comune di Osimo, quale contributo straordinario, 34mila euro che in un primo momento si era deciso di impegnare per una stazione e-bike a servizio della ciclabile al confine con Camerano, nell’ambito della Ciclovia Adriatica – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Problemi legati al compimento di quest’ultima nel tratto interessato, hanno spinto la nostra amministrazione a cambiare la destinazione degli oneri della Home & Garden. Le risorse saranno indirizzate ad illuminare il tratto della ciclabile di Campocavallo dalla rotatoria vicina al centro abitato e al futuro Museo del Covo, quella tra via Cagiata, via Segni e via Saragat, fino al parco Verde Energia di Astea. Si tratta di illuminare 575 metri di via Cagiata che si aggiungono ai 750 già illuminati dal parco Verde Energia fino alla zona delle fontanelle, come da tempo richiesto dai residenti e dal comitato Amici pista ciclabile Campocavallo».

Le nuove attrezzature

Il Comune destinerà poi 80mila euro per comprare nuove attrezzature per le aree verdi ludiche e 339mila euro per mettere in sicurezza i campetti polivalenti rionali. Per quanto riguarda le aree verdi ludiche, saranno acquistate attrezzature e giochi in quelle di via Edison all’Aspio, via Monte Catria a Casenuove, via Santa Caterina a San Sabino, via Turati a Passatempo, via Ticino a Padiglione, nella scuola d’infanzia di Campocavallo, nei giardini di piazza Nuova e nei giardini della scuola d’infanzia Girotondo alla Sacra Famiglia. La parte più consistente degli 80mila euro sarà destinata a tre nuove aree di workout, zone adibite a palestre a cielo aperto grazie a specifiche attrezzature da usare nelle aree verdi pubbliche. Sono tanti i giovani che hanno sollecitato l’amministrazione comunale a realizzare angoli per il calisthenics, per svolgere attività fisica specifica all’aperto e, ascoltando le loro richieste e valorizzando aree verdi che si prestano a questa funzione, si è deciso di realizzarne tre con questi fondi.

Una all’inizio della pista ciclopedonale Girardengo a Campocavallo, nell’area delle fontanelle. Un’altra sarà realizzata nel quartiere Vescovara, nell’area verde in via dello Sport, dove è in prevista una riforestazione, con decine di alberi che saranno piantumati a compensazione alla realizzazione del centro commerciale all’ex consorzio agrario. La terza area workout potrebbe essere costruita a Osimo Stazione nell’area verde di via Fratelli Cairoli. Ne sarà discusso in questo caso con il consiglio di quartiere e con il Lions club di Osimo, che avrebbe intenzione di proporre al Comune un percorso vita nel parco urbano della frazione, un angolo sempre per attività sportiva ma più soft e che potrebbe essere un tutt’uno con le attrezzature comunali da workout. Con gli uffici tecnici sono stati discussi anche gli interventi di ripristino e miglioria dei campetti polivalenti, ai quali saranno destinati 339mila euro dell’avanzo di amministrazione 2021. Di questi, 100mila euro saranno indirizzati a recuperare la pavimentazione del campo da calcetto di Santo Stefano e rifare la staccionata della scalinata. Altri 100mila euro serviranno per la copertura pressostatica del campo da calcio a 5 dell’Aspio. Poi sono previsti 55mila euro per sistemare il secondo campo polivalente della Sacra Famiglia dopo aver già rimesso a nuovo l’anno scorso il primo, 28mila euro sia per il campetto rionale di Osimo Stazione sia per quello di via Tonnini alla Sacra Famiglia e 15mila per sistemare gli spogliatoi della struttura sportiva di Villa e altrettanti per la recinzione del campo da calcetto della Misericordia.