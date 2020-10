Osimo, la movida non si ferma. Ginetti (Osimo Futura): «Più controlli in centro»

OSIMO- Mancato rispetto delle misure anti Covid, assenza di dispositivi di sicurezza, assembramenti. Nonostante l’aumento esponenziale dei contagi e l’ipotesi di un nuovo lockdown, «Con l’arrivo del weekend molti osimani si sono ritrovati fino a tarda notte in centro creando assembramenti e schiamazzando». A lanciare l’accusa Achille Ginetti, consigliere comunale Progetto Osimo Futura.

«Persone in piedi che consumano fuori dai locali senza mantenere il distanziamento, a volte tavoli con più di sei clienti seduti, molte persone senza mascherina» dichiara, chiedendo all’Amministrazione azioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole per contrastare la diffusione del Coronavirus.

«Non abbiamo visto la presenza delle forze dell’ordine, se non sporadici passaggi, né tantomeno azioni incisive affinché si possa realmente e concretamente contrastare l’avanzata del virus – afferma il consigliere -. Ancora una volta facciamo appello al Sindaco e all’Amministrazione comunale perché mettano in campo tutte le forze necessarie per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e per reprimere quelle situazioni che possono rappresentare un pericolo per la salute, come assembramenti o il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni locali. Se siamo alla vigilia di un nuovo lockdown la responsabilità va in buona parte a chi ha consentito questi comportamenti e, in estate, ha fatto passare il messaggio che tutto fosse finito, organizzando mega eventi che hanno richiamato in centro migliaia di giovani».