Osimo in lutto, addio a Corrado Carloni

Il titolare dell'omonima autoscuola, è morto all'età di 53 anni stroncato da un male incurabile. La sua attività ha seguito centinaia di giovani e non solo nell’apprendimento dei fondamenti per il conseguimento delle patenti. I funerali saranno celebrati a Campocavallo di Osimo

OSIMO – Corrado Carloni della scuola guida di Osimo che porta il suo cognome è deceduto lunedì 16 dicembre a causa di una malattia incurabile che in soli due mese se l’è portato via. Aveva 53 anni.

La sua attività ha seguito centinaia di giovani e non solo nell’apprendimento dei fondamenti per il conseguimento delle patenti. Per trent’anni ha messo tutta la sua competenza e il suo cuore in quel lavoro. È un lutto grande per Osimo, dove era originario e dove c’è la sede principale dell’autoscuola e Recanati, città in cui aveva la residenza.

Era un punto di riferimento per la professionalità in tutta la Valmusone e la Riviera del Conero dove l’autoscuola aveva un’altra sede a Numana. La sua è un’attività familiare: Corrado era istruttore di guida mentre la moglie Catia si occupa del settore amministrativo.

«Ci metteva tanta passione», dicono tutti quelli che lo conoscevano davvero bene, la stessa che oggi in tanti piangono stretti nell’abbraccio alla moglie e al figlio Tommaso di 19 anni, consapevoli che non potranno più vederlo all’opera come tutti i giorni.

La camera ardente è stata allestita ieri, martedì 17, nella sua casa a Recanati per poter dare l’ultimo saluto al 53enne.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, giovedì 19, alle 15.15 al santuario di Campocavallo di Osimo muovendo dalla sua abitazione. Alle 15.30 sarà celebrata la messa. La famiglia non ha chiesto fiori ma offerte a favore della fondazione Ant, Associazione Nazionale Tumori, di Civitanova Marche.

