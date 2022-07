Osimo, morte di Marco Binci: fissati i funerali

In sella al suo maxiscooter stava per tornare a casa dalla sua amata famiglia che però il destino non ha voluto potesse abbracciare ancora una volta. E’ finito contro una Fiat Panda

OSIMO – E’ stato un tragico incidente quello avvenuto nella tarda serata di martedì 26 luglio all’incrocio semaforico di Padiglione di Osimo dove ha perso la vita Marco Binci, 47enne osimano. In sella al suo maxiscooter stava per tornare a casa dalla sua amata famiglia che però il destino non ha voluto potesse abbracciare ancora una volta. E’ finito contro una Fiat Panda guidata da un 82enne osimano, nei confronti del quale è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. La salma, dopo l’ispezione cadaverica di ieri sera, è esposta da domani mattina, 29 luglio, alle 11 nella camera mortuaria dell’ospedale di Torrette. I funerali si svolgeranno sabato mattina (30 luglio) alle 10 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia. Costernati dal dolore la moglie Manila Scarponi e i due figli dell’uomo. La famiglia invita a non portare fiori ma donazioni alla Croce rossa osimana.

Le polemiche sulla pericolosità della strada

Continuano intanto le polemiche sulla lamentata pericolosità di quel quadrivio semaforico, per cui in molti chiedono una rotatoria. «Non ci sono le misure però – spiega il sindaco Simone Pugnaloni – ed è per questo che l’Amministrazione ha deciso di investire in una viabilità alternativa che sta per essere completata e sarà pronta per le festività di San Giuseppe».