Osimo, mondo del commercio in lutto: è morto Pierino Strappato

Lo storico titolare del bar di vicolo Malagrampa che porta il suo nome è deceduto improvvisamente. Nel 2017 premiato dal Comune con l’encomio “Una vita per il lavoro”

OSIMO – Il mondo del commercio osimano è in lutto per la morte di Pierino Strappato, 82 anni, storico titolare del bar di vicolo Malagrampa che porta il suo nome. Ha avvertito un forte malore in bagno ed è crollato a terra ieri (4 gennaio). Inutili i tentativi di soccorso. Da diversi anni aveva lasciato l’attività del bar, che si trova a due passi dal mercato coperto e dal Municipio, al figlio Daniele.

«Quando se ne va un’istituzione, la città rimane sempre sgomenta – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Ciao Pierino, il tuo sorriso, la tua simpatia, accendevano sempre quell’entusiasmo che portavi nel cuore per tutta la giornata. È cosi che voglio ricordare Pierino, lo storico titolare del bar Pierino, una vita passata dietro il bancone del suo bar con la sua immancabile signora a servire centinaia di osimani ogni giorno. Un’icona del centro storico, che lascia in tutti noi un grande ricordo. A nome mio personale e tutta la città sentite condoglianze ed un caloroso abbraccio a tutta la famiglia».

Per il suo grande impegno nel bar di famiglia era stato anche premiato nel 2017 con l’encomio “Una vita per il lavoro” dall’amministrazione Pugnaloni nell’ambito della cerimonia di consegna delle civiche benemerenze.

I funerali

La salma è esposta nella casa funeraria Vigiani. I funerali si terranno sabato 7 gennaio alle 10 nella chiesa di San Carlo Borromeo. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene. Dopo il rito religioso la salma proseguirà per il cimitero Maggiore.