Osimo, minacciava di divulgare foto dell’ex fidanzata nuda ai parenti: fermato

OSIMO – Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Osimo ha dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Ancona del divieto di avvicinamento a carico di un uomo, ritenuto responsabile di atti persecutori e di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite ai danni di una persona alla quale è stato legato da una relazione affettiva.

La denuncia

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, è partita dalla denuncia sporta da una donna disperata per i ricatti subiti dall’ex fidanzato che la minacciava di mandare a parenti e conoscenti sue foto esplicite se non avesse accettato di rincontrarlo dopo l’interruzione, per volontà della vittima, della loro relazione sentimentale. La donna ha raccontato, producendo prove a riguardo, di essere stata molestata con innumerevoli telefonate e messaggi e che l’uomo l’aveva raggiunta più volte sul luogo di lavoro e sotto casa, l’aveva seguita per strada, sempre per indurla a tornare insieme anche con quel ricatto. L’acquisizione di testimonianze di amici e parenti della coppia hanno confermato le dichiarazioni della parte lesa.

Il divieto di avvicinamento

All’esito della richiesta da parte della Procura della Repubblica di Ancona di applicazione della misura cautelare, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’indagato il divieto di avvicinamento all’abitazione della vittima, con l’obbligo comunque di mantenere la distanza di metri 500 dai luoghi dalla stessa frequentati e il divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo.